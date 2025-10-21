Vorteilswelt
Das Royal Baby ist da!

Prinzessin Alexandra bringt Söhnchen zur Welt

Royals
21.10.2025 15:38
Royaler Nachwuchs in Luxemburg! Prinzessin Alexandra hat einen Sohn zur Welt gebracht.
Royaler Nachwuchs in Luxemburg! Prinzessin Alexandra hat einen Sohn zur Welt gebracht.(Bild: Dutch Press Photo Agency / Action Press / picturedesk.com)

Babyglück im Großherzogtum! Prinzessin Alexandra von Luxemburg (34) und ihr Ehemann Nicolas Bagory (37) dürfen sich über Familienzuwachs freuen – ihr kleiner Sohn Hélie ist da!

Wie der Großherzogliche Hof am Dienstag bekannt gab, kam der Bub bereits am Freitag, dem 17. Oktober, zur Welt. Mama, Papa und der kleine Prinz seien wohlauf. Besonders stolz: Schwesterchen Victoire (1), die nun ihr erstes Brüderchen begrüßen darf.

Der Name des Babys ist etwas ganz Besonderes: „Hélie“ stammt aus dem Französischen und bedeutet sinngemäß „der Strahlende“ – ein sonniger Start ins Leben also!

Neuntes Enkelkind für Ex-Großherzog Henri 
Für den ehemaligen Großherzog Henri (70) und seine Frau Maria Teresa (68) ist Hélie bereits das neunte Enkelkind. Der frisch pensionierte Monarch dürfte sich also auf viele gemütliche Opa-Tage freuen.

Die royale Familie wächst damit weiter: Neben den Kindern von Großherzog Guillaume, Prinz Félix und Prinz Louis reihen sich nun auch Victoire und Hélie in die fröhliche Enkelschar ein.

Vom Jawort zum Familienglück 
Alexandra, einzige Tochter des früheren Großherzogpaares, heiratete ihren französischen Ehemann Nicolas im April 2023 – eine kleine, aber traumhafte Feier im Rathaus von Luxemburg. Nur wenige Monate später kam Tochter Victoire zur Welt – und jetzt schon das zweite Babyglück!

