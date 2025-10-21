Abschiebung nach Kabul „Tropfen auf heißen Stein“

ÖVP sieht sich durch Kritik von „links, rechts und blau“ bestätigt

ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti sieht den Kurs seines Innenministers und seiner Partei durch die Kritik von „links, rechts und blau“ bestätigt. „Wenn sich diverse NGOs berufen fühlen, eine Lanze für abgeschobene Sexualstraftäter zu brechen, ohne dabei auch nur ein Wort über dessen Opfer zu verlieren, spricht das Bände. Wer in Österreich Schutz möchte, sollte tunlichst dafür sorgen, nicht selbst zu einer Person zu werden, vor der die Menschen in unserem Land geschützt werden müssen. Ein derartiger Bruch des Gastrechtes ist schlicht und ergreifend nicht hinnehmbar“, verwies Marchetti auf die kriminelle Vergangenheit des Afghanen.