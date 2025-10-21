Weißer Zoo trauert um den weißen Tiger „Samir“

Mit „Samir“ hat der Kernhof ein ganz spezielles Lebewesen verloren – er war 2009 der erste weiße Tiger, der in den weißen Zoo gezogen ist. Bei einer Zahn-OP kam aber seine schwere Krankheit ans Licht.
„Er war mehr als ein Tier. Er war Seele, Stolz und Sanftmut. Sein Platz bleibt leer, aber seine Spuren bleiben für immer in unseren Herzen“, kann man es im Weißen Zoo in Kernhof im Bezirk Lilienfeld noch immer nicht fassen. Der 17-jährige „Samir“, der nach seiner Geburt in Bratislava Ende 2009 als erster weißer Tiger in Kernhof eingezogen ist, ist tot. Er starb im Beisein jener, die ihm sein ganzes Tiger-Leben hinweg begleitet haben – und die eine der schwersten Entscheidungen seit Langem treffen mussten: „Samir“ von seinem Leid zu erlösen.
Ein schleichender Prozess
Denn die edle Raubkatze hatte sich in den letzten Wochen stark verändert. Im Zuge einer Zahn-OP wurde ihm auch Blut abgenommen – und das brachte komplett miserable Nierenwerte ans Tageslicht. „Nierenversagen bei Katzen im hohen Alter ist ein schleichender Prozess und leider keine Seltenheit“, wissen seine Pfleger.
„Samirs“ Erbe lebt aber in den Gehegen weiter. In seinen 16 Jahren hat er mit der 2022 verstorbenen „Burani“ und „Thalie“ mehrfach für süßen Nachwuchs der extrem gefährdeten Tierart gesorgt. Im weißen Zoo verabschiedet man sich von einer „treuen Seele mit Dickkopf“.
