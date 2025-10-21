Weißer Zoo trauert um den weißen Tiger „Samir“

„Er war mehr als ein Tier. Er war Seele, Stolz und Sanftmut. Sein Platz bleibt leer, aber seine Spuren bleiben für immer in unseren Herzen“, kann man es im Weißen Zoo in Kernhof im Bezirk Lilienfeld noch immer nicht fassen. Der 17-jährige „Samir“, der nach seiner Geburt in Bratislava Ende 2009 als erster weißer Tiger in Kernhof eingezogen ist, ist tot. Er starb im Beisein jener, die ihm sein ganzes Tiger-Leben hinweg begleitet haben – und die eine der schwersten Entscheidungen seit Langem treffen mussten: „Samir“ von seinem Leid zu erlösen.