Andrew selbst lieferte Giuffre-Anwälten Munition

Die Löcher im Pizza-Alibi

Andrews Behauptung im Interview, er könne Giuffres Datumsangaben nicht bestätigen, da er an einem der fraglichen Tage, dem 10. März 2001, mit seiner Tochter Beatrice in einer Pizzeria gewesen sei, wurde zum juristischen Risiko. „Hat er wirklich Beatrice, wie er behauptete, am 10. März 2001 zum Pizzaessen mitgenommen? Wenn wir die Prinzessinnen vorladen würden, könnten seine Familienmitglieder potenziell Löcher in sein Alibi stechen“, heißt es in dem Buch.