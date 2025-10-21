Vorteilswelt
Verpasst Top-Partien

Diagnose ist da! So lange fällt David Alaba aus

La Liga
21.10.2025 14:44
David Alaba
David Alaba(Bild: GEPA)

David Alaba musste beim 1:0-Sieg von Real Madrid in Getafe zur Pause verletzt ausgewechselt werden – nun gibt es Gewissheit über die Diagnose und seine Ausfallzeit.

0 Kommentare

„Alaba hat in der Wade etwas gespürt, deshalb wollten wir kein Risiko eingehen“, erklärte Trainer Xabi Alonso nach dem Spiel. Der 33-Jährige laboriert an muskulären Problemen, eine schwerere Verletzung liegt laut Klubangaben aber nicht vor.

Real Madrid (mit David Alaba ganz links) mühte sich zur Rückeroberung der Tabellenführung.
Wieder Tabellenführer
„Überlastung“ – Alaba bei Real-Sieg ausgewechselt
19.10.2025

Transfer-Experte Fabrizio Romano geht von einer Ausfallzeit von sieben bis zehn Tagen aus.

Alaba fehlt gegen Juventus und Barça
Heißt: Alaba wird sowohl beim Champions-League-Duell mit Juventus Turin als auch im Liga-Kracher gegen den FC Barcelona fehlen.

Nur ein kleiner Rückschlag also für den Wiener ...

