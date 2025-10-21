Diagnose ist da! So lange fällt David Alaba aus

David Alaba musste beim 1:0-Sieg von Real Madrid in Getafe zur Pause verletzt ausgewechselt werden – nun gibt es Gewissheit über die Diagnose und seine Ausfallzeit.
„Alaba hat in der Wade etwas gespürt, deshalb wollten wir kein Risiko eingehen“, erklärte Trainer Xabi Alonso nach dem Spiel. Der 33-Jährige laboriert an muskulären Problemen, eine schwerere Verletzung liegt laut Klubangaben aber nicht vor.
Transfer-Experte Fabrizio Romano geht von einer Ausfallzeit von sieben bis zehn Tagen aus.
Alaba fehlt gegen Juventus und Barça
Heißt: Alaba wird sowohl beim Champions-League-Duell mit Juventus Turin als auch im Liga-Kracher gegen den FC Barcelona fehlen.
Nur ein kleiner Rückschlag also für den Wiener ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.