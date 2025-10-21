Fahrraddiebe tappten bei Beutezug in Videofalle

In Oberwart (Burgenland) verschwinden immer mehr besonders hochwertige Räder. Die Polizei ermittelt jetzt, ob es einen Zusammenhang zwischen den Diebstählen gibt.
Im Bereich des Peter-Zauner-Weges häufen sich in den vergangenen Wochen Fahrraddiebstähle. Unbekannte Täter haben es offenbar gezielt auf hochwertige Räder abgesehen. Zuletzt schlugen sie in der Nacht auf Montag zu.
Dieb gefilmt
Gleich zwei Fahrräder verschwanden aus zwei verschiedenen Gärten. Doch diesmal dürfte es für die Diebe eng werden: Ein Hausbesitzer hatte eine Überwachungskamera installiert und die zeichnete verdächtige Szenen auf.
Gegen 2 Uhr früh war darauf ein Mann zu sehen, wie er das Grundstück betrat, sich umsah und wenig später ein Rad aus der Gartenhütte mitnahm. Die Spurensicherung war rasch vor Ort, in beiden Fällen wurde Anzeige erstattet.
Ermittlungen laufen
Der Radbesitzer zeigt sich verärgert: „Ein guter Rat von mir an alle Diebe. Geht was arbeiten! Dann kommt ihr nicht auf dumme Gedanken und seid am Abend so müde, dass ihr ins Bett fallt.“ Die Polizei ermittelt nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht und ob der gefilmte Verdächtige bereits früher im Viertel aktiv war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.