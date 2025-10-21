Vorteilswelt
Serientäter am Werk?

Fahrraddiebe tappten bei Beutezug in Videofalle

Burgenland
21.10.2025 16:00
Der Fahrraddieb wurde bei seinem Beutezug von einer Überwachungskamera gefilmt.
Der Fahrraddieb wurde bei seinem Beutezug von einer Überwachungskamera gefilmt.(Bild: Privat)

In Oberwart (Burgenland) verschwinden immer mehr besonders hochwertige Räder. Die Polizei ermittelt jetzt, ob es einen Zusammenhang zwischen den Diebstählen gibt.

Im Bereich des Peter-Zauner-Weges häufen sich in den vergangenen Wochen Fahrraddiebstähle. Unbekannte Täter haben es offenbar gezielt auf hochwertige Räder abgesehen. Zuletzt schlugen sie in der Nacht auf Montag zu.

Dieb gefilmt
Gleich zwei Fahrräder verschwanden aus zwei verschiedenen Gärten. Doch diesmal dürfte es für die Diebe eng werden: Ein Hausbesitzer hatte eine Überwachungskamera installiert und die zeichnete verdächtige Szenen auf.

Gegen 2 Uhr früh war darauf ein Mann zu sehen, wie er das Grundstück betrat, sich umsah und wenig später ein Rad aus der Gartenhütte mitnahm. Die Spurensicherung war rasch vor Ort, in beiden Fällen wurde Anzeige erstattet.

Ermittlungen laufen
Der Radbesitzer zeigt sich verärgert: „Ein guter Rat von mir an alle Diebe. Geht was arbeiten! Dann kommt ihr nicht auf dumme Gedanken und seid am Abend so müde, dass ihr ins Bett fallt.“ Die Polizei ermittelt nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht und ob der gefilmte Verdächtige bereits früher im Viertel aktiv war.

Carina Fenz
Carina Fenz
Burgenland
Folgen Sie uns auf