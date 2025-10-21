Kindergärten: Gemeinden wollen komplette Kompetenz

Gemeinden wollen vollständig für die Betreuung von Kindergärten zuständig sein. Dafür hat Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP) am Dienstag die Werbetrommel gerührt. Denn: Am Land sei es durchaus eine Herausforderung, umfänglich eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung anzubieten, die Gemeinden seien dazu aber durchaus in der Lage, so Pressl.
„Dort, wo wir die Aufgaben am besten erledigen können, am nächsten bei den Menschen sind und die höchste Kompetenz haben, dort sollen wir es machen“, warb Pressl für eine Kompetenzverschiebung. Ziel sei, dass die Gemeinden die Kinderbetreuung von den Krippen bis zu den Horten organisatorisch und finanziell zur Gänze übernehmen. Bei der Kinderbetreuung gebe es nämlich den Wunsch nach einem lokalen Angebot in der eigenen Heimat und das könnten die Gemeinden selbst am besten organisieren.
Häufig gemeinsame Angebote von kleinen Gemeinden
Dafür gibt es in Klein- und Kleinstgemeinden schon jetzt Kooperationsmodelle. Der Vorarlberger Gemeindeverband KIBE in der Region Jagdberg etwa hat die Verwaltung der Kinderbetreuungs- und Bildungsangebote für sechs Gemeinden komplett übernommen. Für diese fällt damit die komplexe Organisation weg, es gibt mehr Flexibilität für die Eltern der 400 Kinder und das Personal kann bei Bedarf zwischen den Standorten aushelfen, nannte Ulrike Porod vom Gemeindeverband einige der Vorteile.
Im Waldviertel haben sich wiederum 17 Gemeinden im Verein NÖ Kinderbetreuung organisiert, der Betreuung für 300 Kinder von null bis 12 Jahren anbietet. Zum Angebot gehören dabei wie bei KIBE etwa auch Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung, abseits der Weihnachtsferien ist immer mindestens eine der Einrichtungen geöffnet. Die Gemeinden sparen durch das Kooperationsmodell zudem Kosten, betonte Vereinsobmann Roland Zimmer. Hätte er die Kinderbetreuung in seiner Gemeinde Bad Traunstein allein organisiert, wären die Personalkosten pro Jahr mehr als dreimal so hoch, rechnete er vor. Das Interesse anderer Gemeinden an dem Modell sei entsprechend groß.
Pressl: „Höchste Ansprüche und für Eltern leistbar“
Durch solche Kooperationen könnten die Gemeinden die Kinderbetreuung gemeinsam so organisieren, dass sie „den höchsten Ansprüchen entspricht“ und für die Eltern leistbar ist, betonte Pressl.
Wenn wir für etwas die Verantwortung übernehmen, dann zur Gänze. Dann putzen wir uns auch nicht ab.
Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP)
Bild: ERICH_MARSCHIK
Einheitliche Rahmenbedingungen in ganz Österreich
Sollte die Kinderbetreuung zur Gemeindeangelegenheit werden, würden aus Pressls Sicht auch österreichweit einheitliche Rahmenbedingungen in Form von Mindeststandards Sinn machen. Derzeit sind die Kindergärten Ländersache, dementsprechend gibt es in jedem Land eigene Regeln etwa für Betreuungsverhältnisse, Gruppengrößen oder die Qualifikation des Personals. Man sollte „Mindeststandards bewusst benennen“, so Pressl, gleichzeitig brauche es aber „Gestaltungsfreiheit in den lokalen Einheiten“.
Klar sei auch: Wenn die Gemeinden diese Aufgabe übernehmen, müsse es dafür auch die entsprechende finanzielle Basisausstattung geben, sagte Pressl mit Blick auf die Verhandlungen zum Stabilitätspakt. Bereits etablierte Modelle wie in Niederösterreich, wo das Personal aktuell vom Land gestellt wird, würde er deshalb aber nicht in Frage stellen.
Im Gegenzug zur Übernahme der Kinderbetreuung könnten die Gemeinden sich aus dem Gesundheitsbereich zurückziehen, zu dem sie 3,8 Mrd. Euro beitragen würden und gleichzeitig kaum etwas mitreden könnten. Das Ziel der Reformpartnerschaft sei schließlich eine Entflechtung der Kompetenzen, und „die Gesundheit ist bei den Gemeinden nicht am besten aufgehoben“. In diesem Fall müsse allerdings der Finanzausgleich entsprechend nachverhandelt werden.
Kaiser sieht die Kompetenzen beim Bund
Die Gemeinden hätten bei den Kindergärten zwar den besten Überblick, räumte Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Dienstag ein. Trotzdem sollte die Verantwortung für die Kindergärten - wie für den gesamten Bildungsbereich – von den Ländern nicht zu den Gemeinden wandern, sondern zum Bund, bekräftigte er seine Position in der Kompetenz-Diskussion. Dann müsste nicht jede Gemeinde ihren eigenen Kindergarten bauen und es könnte stattdessen „ein anständiges Bildungszentrum“ mit Kindergarten, Volks- und Musikschule errichtet werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.