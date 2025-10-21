Kindergärten: Gemeinden wollen komplette Kompetenz

„Dort, wo wir die Aufgaben am besten erledigen können, am nächsten bei den Menschen sind und die höchste Kompetenz haben, dort sollen wir es machen“, warb Pressl für eine Kompetenzverschiebung. Ziel sei, dass die Gemeinden die Kinderbetreuung von den Krippen bis zu den Horten organisatorisch und finanziell zur Gänze übernehmen. Bei der Kinderbetreuung gebe es nämlich den Wunsch nach einem lokalen Angebot in der eigenen Heimat und das könnten die Gemeinden selbst am besten organisieren.