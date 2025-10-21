Misolic gegen Ugo Carabelli ab 13.30 Uhr LIVE

Filip Misolic steigt bei den Erste Bank Open ein. Der Steirer spielt heute ab 13.30 Uhr gegen Camilo Ugo Carabelli. Wir berichten live, siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Nach der Niederlage von Jurij Rodionov ist Misolic der letzte verbleibende Österreicher im Turnier. Er kommt mit einer Negativserie von fünf Niederlagen in Folge nach Wien. „Es ist auf jeden Fall eine gute Auslosung, wenn man sieht, was für Namen im Raster drinnen sind. Aber auch das wird auch kein einfaches Match sein, ich freue mich auf das Duell. Wir haben schon zweimal heuer gespielt, schauen wir, wer das zweite Match gewinnt“, spielte er auf das 1:1 an Duellen in diesem Jahr an. Insgesamt führt Misolic (Miami-Qualifikation 2023) mit 2:1.
