Nach Stillstand:

Pannenbad füllt wieder einmal die Becken auf

Salzburg
21.10.2025 14:30
Das Bad öffnet offiziell wieder am 14. November
Das Bad öffnet offiziell wieder am 14. November(Bild: Tröster Andreas)

Erneut feierlich eröffnet wird am 14. November das Paracelsus-Pannenbad. Heute wurden die Becken bereits mit Wasser befüllt. Nach langem Stillstand sind die Bauarbeiten mittlerweile abgeschlossen. Neben mehr als 7300 Schrauben wurde auch die Unterkonstruktion der Deckenlamellen ausgetauscht.

Noch vor der Wintersaison geht es für die Salzburger wieder in das Paracelsus-Pannenbad. Und dieses Mal soll es, bis auf nötige Wartungsfenster, auch dauerhaft geöffnet bleiben. „Wir gehen davon aus, dass alles passt und sind damals ja auch davon ausgegangen“, sagt Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ).

Bei den aktuellen Reparaturen lag der Fokus auf der Betriebssicherheit. So wurde neben der mehr als 7300 Schrauben auch die gesamte Unterkonstruktion der Lamellen gegen höherwertige Komponenten getauscht. Und auch weitere Wartungs- und Reinigungsarbeiten standen auf dem Programm. 

Wie viel der Badespaß ab dem 14. November dann kosten wird, ist bislang nicht bekannt. Das sei eine politische Entscheidung und stehe noch nicht fest, heißt es dazu seitens der Stadt. Klar ist nur, dass 300 Gäste bereits am 7. November in das Bad können. Diese kostenlosen Tickets waren binnen eineinhalb Tagen weg.

Manuel Till Bukovics
