Grüne: „Die Verbotspartei FPÖ schlägt wieder zu“

Zeichen nur drei Jahre zulässig

Erst 2022 wurde festgelegt, dass Genderzeichen wie der Doppelpunkt und Schrägstrich in Texten des Parlaments erlaubt sind. Künftig sind noch neutrale Formen oder die Nennung der weiblichen und männlichen Form gemeinsam zulässig. Dabei geht es sowohl um externe Schriften als auch um interne Kommunikation. Texte, die bereits verfasst wurden, sollen laufend angepasst werden, wobei Parlamentssprecher Karl-Heinz Grundböck betonte, dass die neue Richtlinie nicht rückwirkend gelte. Reden im Nationalrat oder Texte der politischen Klubs sind nicht umfasst. Als staatliche Institution habe man sich an die Regeln des Rats für deutsche Rechtschreibung zu halten, sagte Rosenkranz. Auch der Deutsche Bundestag und der Schweizer Nationalrat würden keine Gendersprache verwenden.