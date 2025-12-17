So gut wie fix: Wieder ein neuer Trainer beim WAC

Die Vorbereitung von Bundesligist WAC steigt zumindest mit fünf Testspielen – zum Start geht es gegen Regionalligist Velden, dann wartet Spanien. Für ein Afrika-Duo werden Abnehmer gesucht. Defensiv-Ass Nwaiwu wird bald Papa – und ist wohl nicht mehr lange in Wolfsberg. Zudem hält WAC Ausschau nach Spielern auf zwei Positionen.