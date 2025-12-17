Steuern: Politik presst uns wie eine Zitrone aus

Herr Müller arbeitet im Höchststeuerland Österreich. Er brennt sich bei den Lebensmitteln aus, Bablers Mietpreisbremse wird ihm keinen Cent bringen, den Sozialtarif beim Strom erhält er auch nicht. Wien reißt ihm ab 2026 noch einmal mehr Geld vom Lohn weg, weil die Stadt den Wohnbauförderungsbeitrag erhöht. Wieder 120 Euro weniger pro Jahr – insgesamt sind es schon 360 Euro. Dazu kommen die steigenden Gebühren und Abgaben, für seinen Hund muss er mehr blechen, fürs Parken, für die Fernwärme, der ORF greift auch auf sein Konto zu und so weiter und so fort. Monat für Monat.