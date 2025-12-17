Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Steuern: Politik presst uns wie eine Zitrone aus

Wien
17.12.2025 06:00
Kommentiert für die „Krone“: Wien-Ressortleiter Michael Pommer
Kommentiert für die „Krone“: Wien-Ressortleiter Michael Pommer(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
0 Kommentare

Herr Müller ist Dachdecker und die lange Zeit, dem Himmel so nah, hat ihre Spuren hinterlassen: schiefer Rücken, kaputte Knie, die Sommersonne hat seine Haut gegerbt, bis sie im Herbst aussah wie der Rücksitz eines alten Taxis.

Müllers Betrieb gibt für ihn im Jahr 72.519 Euro aus. Wären bei 14 Gehältern 5179 Euro auf die Hand. Das klingt fein, doch auf dem Weg von der Firma nach Hause lauern Herrn Müller die Strauchdiebe des Staates auf: Lohnnebenkosten, Kommunalsteuer, unzählige Versicherungen, die Lohnsteuer, in Wien sogar die U-Bahn-Steuer, obwohl Herr Müller gar nicht mit den Öffis fährt. Am Ende bleiben 38.816 Euro netto pro Jahr. Macht 2772 Euro jeden Monat.

Herr Müller arbeitet im Höchststeuerland Österreich. Er brennt sich bei den Lebensmitteln aus, Bablers Mietpreisbremse wird ihm keinen Cent bringen, den Sozialtarif beim Strom erhält er auch nicht. Wien reißt ihm ab 2026 noch einmal mehr Geld vom Lohn weg, weil die Stadt den Wohnbauförderungsbeitrag erhöht. Wieder 120 Euro weniger pro Jahr – insgesamt sind es schon 360 Euro. Dazu kommen die steigenden Gebühren und Abgaben, für seinen Hund muss er mehr blechen, fürs Parken, für die Fernwärme, der ORF greift auch auf sein Konto zu und so weiter und so fort. Monat für Monat.

Die Politik quetscht Herrn Müller aus wie eine Zitrone, bis nur noch die verrunzelte Schale übrig bleibt. Armer Kerl, könnte man meinen. Die schlechte Nachricht: Wir alle sind Herr Müller.

Porträt von Michael Pommer
Michael Pommer
