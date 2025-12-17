Vorteilswelt
Top-Test für Sturm

Im „Trainer-Roulette“ hat nur einer volle Klarheit

Steiermark
17.12.2025 07:00
Jürgen Säumel (l.) gegen Ferdl Feldhofer (r.) – im Moment fraglich, ob es dieses Derby in Graz ...
Jürgen Säumel (l.) gegen Ferdl Feldhofer (r.) – im Moment fraglich, ob es dieses Derby in Graz auch im Frühjahr geben wird.(Bild: GEPA)

Während sich die Bundesliga-Kicker aktuell im Winterurlaub befinden, rauchen in Graz-Messendorf die Köpfe. Nach internen Querelen muss man sich bei Meister Sturm deklarieren, wie es auf der sportlichen Kommandobrücke im Jänner weitergeht. Unterdessen sind die Vorbereitungstermine aller Bundesligisten fixiert.

In der Wintervorbereitung der Fußball-Bundesliga-Klubs kommt es neuerlich zum großen „Steirergipfel“: Sturm, Hartberg und der GAK beziehen nahezu zeitgleich ihre Camps im slowenischen Thermenort Catez. Wobei ja weiterhin nicht vollständig klar ist, ob vom aktuellen Personal bei allen drei Klubs noch alle dabei sein werden.

Zwischen Sportchef Parensen (links) und Trainer Säumel gab es einen „Riss“.
Zwischen Sportchef Parensen (links) und Trainer Säumel gab es einen „Riss“.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures)

Denn über die Zukunft von Trainer Jürgen Säumel und Sportdirektor Michael Parensen berät der Sturm-Vorstand aktuell noch. In dieser Woche sind Meetings anberaumt. Bleiben beide? Geht einer? Oder gehen gar beide?

Cem Sekerlioglu (l.), Ex-Assistent von Manfred Schmid (r.), ist Thema in Favoriten. Viele Fans ...
Cem Sekerlioglu (l.), Ex-Assistent von Manfred Schmid (r.), ist Thema in Favoriten. Viele Fans wünschen sich eine Rückkehr von Schmid.(Bild: GEPA)

Während es auch in Hartberg leichte Ungewissheiten gibt, ob Coach Manfred Schmid ein Ruf seines Ex-Klubs Austria erreichen wird. Sein früherer Co-Trainer Cem Sekerlioglu (St. Pölten) wird bereits in Wien-Favoriten ins Gespräch gebracht. „Manfred hat nach dem letzten Match gegen Tirol öffentlich gesagt, dass er auf Hartberg konzentriert ist“, so TSV-Obmann Erich Korherr. „Aber natürlich beobachten wir die Lage genau.“ 

Test gegen Kopenhagen
Sportlich startet Meister Sturm am 2. Jänner das Training. Von 7. bis 15. 1. gibt’s ein Camp Marbella zur Vorbereitung auf die Europa-League-Auftritte gegen Feyenoord (22.1.) und Bergen (29.1.). Und in Spanien steht auch ein echter Kracher-Test an: Am 14.1. wartet mit dem FC Kopenhagen – auf Rang 24 der aktuellen Champions League-Tabelle – ein echter Gradmesser. Der dänische Champion trifft übrigens am 10. 1. auf Brann Bergen – ein idealer Termin für Sturm zur Europacup-Spionage.

Im Anschluss ist Sturm in Catez, wo es wie im Vorjahr wohl wieder Testspiele nur einen Steinwurf von Lokalrivale Hartberg entfernt geben wird, der von 13. bis 21. vor Ort ist und dort zwei Probespiele geplant hat.

GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer (hier mit Kumpel und Sturm-Trainer Jürgen Säumel) sitzt bei den ...
GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer (hier mit Kumpel und Sturm-Trainer Jürgen Säumel) sitzt bei den Rotjacken fest im Sattel.(Bild: Sepp Pail)

GAK gegen Winterkönig
Wenn Sturm abreist, trifft Ferdl Feldhofer mit dem GAK (Trainingsstart: 9.1.) in Catez ein, schlägt von 20. bis 23.1. seine Zelte im Thermenort auf und testet dort am 21.1. gegen Radomlje. Zuvor sind die Roten traditionell beim Stoiser in Loipersdorf, proben in Fürstenfeld gegen KFC Komarno (13.1.) und die Admira (16.1.). Die letzten Tests für den Frühjahrsstart (7./8.2.) gibt’s gegen Regionalliga-Winterkönig Voitsberg (24.1.; TZ Weinzödl) und die Wiener Austria (1.2.; Austragungsort offen).

Porträt von Volker Silli
Volker Silli
Steiermark

