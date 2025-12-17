Im „Trainer-Roulette“ hat nur einer volle Klarheit

GAK gegen Winterkönig

Wenn Sturm abreist, trifft Ferdl Feldhofer mit dem GAK (Trainingsstart: 9.1.) in Catez ein, schlägt von 20. bis 23.1. seine Zelte im Thermenort auf und testet dort am 21.1. gegen Radomlje. Zuvor sind die Roten traditionell beim Stoiser in Loipersdorf, proben in Fürstenfeld gegen KFC Komarno (13.1.) und die Admira (16.1.). Die letzten Tests für den Frühjahrsstart (7./8.2.) gibt’s gegen Regionalliga-Winterkönig Voitsberg (24.1.; TZ Weinzödl) und die Wiener Austria (1.2.; Austragungsort offen).