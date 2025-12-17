Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Conference League

Rapid und eine einzige lästige Verpflichtung

Fußball National
17.12.2025 07:03
Louis Schaub hofft auf einen positiven Abschluss.
Louis Schaub hofft auf einen positiven Abschluss.(Bild: GEPA)

In Mostar kann Rapid morgen nur noch für die Statistik etwas Positives beitragen. Neun Matches ohne Erfolg gab es zuletzt 2012/13. Zudem werden Erinnerungen an 2005 wach.

0 Kommentare

Morgen vor einem Jahr feierte Hütteldorf mit dem 3:0 gegen Kopenhagen eine magische Europacup-Nacht, führte Niki Wurmbrand mit zwei Toren Rapid in das Achtelfinale der Conference League. Und es kehrte nach einem durchwachsenen Herbst Ruhe ein. All das kann sich Grün-Weiß diesmal abschminken. Auch wenn es niemand sagen will: Die 90 Minuten am Donnerstag in Mostar sind eine einzige lästige Verpflichtung.

Denn zu retten gibt es diesmal nichts mehr: „Wir werden alles reinhauen, um einen positiven Abschluss zu haben“, verspricht Louis Schaub. Da Gegner Zrijnski Mostar mit einem Sieg den Einzug ins Play-off fix hätte, wird es doppelt schwer, droht das neunte sieglose Match in Folge – was man sich laut rapidarchiv.at zuletzt 2012/13 unter Trainer Peter Schöttel einfing. 

Lesen Sie auch:
Was ist für Nenad Cvetkovic und Co. in Bosnien drinnen?
Europacup-Woche
So sehen sie Rapid vs. Zrinjski Mostar live im TV
15.12.2025
Highlights der Partie
Im Video: Enttäuschung bei Rapid und BW Linz
15.12.2025
„Krone oder Kasperl“
Rapid-Krise: „Das war ja ein Signal von Kulovits“
15.12.2025

Mit der sechsten Pleite im sechsten Spiel wäre das Europa-Desaster inklusive roter Laterne perfekt – ohne Punkt stieg Rapid zuletzt 2005 aus einer Gruppenphase aus. Damals hielt man allerdings Österreichs Fahnen in der Champions League hoch, warteten mit Bayern, Juventus und Brügge Gegner eines anderen Kalibers. 

Die längste sieglose Europacupserie für Grün-Weiß gab es zwischen 1968 und 1973 mit 16 Partien in Serie (9 Remis, 7 Niederlagen) ohne vollen Erfolg. An dieser Serie waren mit Karl Decker, Rudolf Vytlacil, Robert Körner, Gerdi Springer und Ernst Hlozek gleich fünf Trainer beteiligt. Bleibt morgen ein Dreier aus, hätte man für die dann sechs Matches währende Durststrecke in der Conference League mit Peter Stöger und Stefan Kulovits zwei Coaches verbraucht.

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
371.940 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
126.845 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
115.800 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Fußball National
Tests gegen Top-Stars
WM-Fahrplan: ÖFB-Team und ein Hauch von Hollywood
Conference League
Rapid und eine einzige lästige Verpflichtung
Top-Test für Sturm
Im „Trainer-Roulette“ hat nur einer volle Klarheit
Krone Plus Logo
Nwaiwu wird Vater
So gut wie fix: Wieder ein neuer Trainer beim WAC
Sturm-Knüller
Märchenhafte Leihe – Meisterheld wieder retour
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf