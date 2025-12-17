Rapid und eine einzige lästige Verpflichtung

Morgen vor einem Jahr feierte Hütteldorf mit dem 3:0 gegen Kopenhagen eine magische Europacup-Nacht, führte Niki Wurmbrand mit zwei Toren Rapid in das Achtelfinale der Conference League. Und es kehrte nach einem durchwachsenen Herbst Ruhe ein. All das kann sich Grün-Weiß diesmal abschminken. Auch wenn es niemand sagen will: Die 90 Minuten am Donnerstag in Mostar sind eine einzige lästige Verpflichtung.