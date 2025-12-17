Weniger Bürokratie bei Vergaben von Aufträgen

Ob Renovierungsarbeiten am Rathaus oder Bauarbeiten am Hauptplatz einer Gemeinde – künftig sollen viele Arbeiten unkomplizierter und im Bestfall an regionale Firmen vergeben werden. „Bürgermeister können Aufträge zügiger und mit weniger bürokratischem Aufwand an geeignete Firmen vergeben“, erklärt Wirtschaftsbund-General Kurt Egger. Die Schwellenwerte sind lange nicht angepasst worden, mussten aber jedes Jahr verlängert werden. Künftig sind sie im „Dauerrecht“, bleiben also fix erhalten.