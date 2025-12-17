Vorteilswelt
Flucht aus Schlachthof

Spezialeinheit Cobra jagt entlaufene Stiere

Steiermark
17.12.2025 07:51
Im oststeirischen Fürstenfeld sind Dienstagabend zwei Stiere am Schlachthof entlaufen. ...
Im oststeirischen Fürstenfeld sind Dienstagabend zwei Stiere am Schlachthof entlaufen. (Symbolbild)(Bild: zoom.tirol, Krone KREATIV)

Großangelegte Suchaktion nach zwei entlaufenen Stieren in der Oststeiermark: Sogar das Einsatzkommando Cobra und Drohnen stehen im Einsatz. Die Polizei appelliert, sich den Tieren bei der Sichtung nicht zu nähern.

0 Kommentare

Eigentlich hätten die beiden Steirer Dienstagabend ihre letzte Reise antreten sollen. Doch die beiden Tiere nutzten beim Verladen am Schlachthof in Fürstenfeld die Gunst der Stunde und liefen davon. Die rund 600 bis 700 Kilo schweren Stiere liefen zunächst in Richtung Stadtzentrum und von dort über mehrere Gemeindestraßen in Richtung Übersbach.

Keine genaue Lokalisierung möglich
Nahe der Fehringerstraße konnten Helfer die Tiere dann kurz in einem Wald- und Wiesenstück kurzzeitig sichten, doch eine genaue Lokalisierung konnte bislang trotz Drohnen nicht erfolgen. Wegen der schlechten Witterungsverhältnisse musste die Suche gegen Mitternacht aber erfolglos abgebrochen werden.

Doch seit den frühen Morgenstunden geht's weiter. Zahlreiche Einsatzkräfte haben die Fährte der beiden Flüchtigen aufgenommen. Neben Kräften der Feuerwehr und der Polizei suchen auch Vertreter der BH Hartberg-Fürstenfeld, eine Tierärztin, neuerlich Drohnen und sogar das Einsatzkommando Cobra nach den Tieren. 

Zahlreiche Straßen gesperrt
Schon am Dienstag wurden dabei zur Vermeidung von potenziellen Gefahrensituationen, so die Polizei, zahlreiche Sperren des öffentlichen Straßen- und Bahnnetzes sowie von Geh- und Radwegen veranlasst.

Sollten die Tiere angetroffen werden, appelliert die Exekutive, sich nicht zu näheren und sofort die Polizei unter dem Notruf 133 zu alarmieren.

Steiermark

