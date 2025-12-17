Spezialeinheit Cobra jagt entlaufene Stiere

Eigentlich hätten die beiden Steirer Dienstagabend ihre letzte Reise antreten sollen. Doch die beiden Tiere nutzten beim Verladen am Schlachthof in Fürstenfeld die Gunst der Stunde und liefen davon. Die rund 600 bis 700 Kilo schweren Stiere liefen zunächst in Richtung Stadtzentrum und von dort über mehrere Gemeindestraßen in Richtung Übersbach.