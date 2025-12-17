Unter dem Christbaum ist Händeschütteln verboten

„Der Christbaum steht und wir sind schon in der richtigen Weihnachtsstimmung“, meldet Langlauf-Ass Mika Vermeulen aus der heimatlichen Ramsau zum Start seiner „Weihnachtsferien“. Die am Wochenende mit einem Schock begonnen hatten: Nur Platz 50 über 10 km Skating – das schlechteste Ergebnis in einem Distanzrennen seit drei Jahren.