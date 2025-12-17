Unter dem Christbaum ist Händeschütteln verboten

„Anaconda“ kommt zurück in die Kinos
Loipen-Ass Mika Vermeulen bereitet sich derzeit in der Ramsau auf die Tour de Ski und seinen Traum von den Olympischen Spielen vor. Warum die „Weihnachtsferien“ eine Prise Einsamkeit vom Langläufer verlangen und er den Nordischen Kombinierern nur aus der Distanz zujubeln wird.
„Der Christbaum steht und wir sind schon in der richtigen Weihnachtsstimmung“, meldet Langlauf-Ass Mika Vermeulen aus der heimatlichen Ramsau zum Start seiner „Weihnachtsferien“. Die am Wochenende mit einem Schock begonnen hatten: Nur Platz 50 über 10 km Skating – das schlechteste Ergebnis in einem Distanzrennen seit drei Jahren.
