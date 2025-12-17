Vorteilswelt
Extra-Ticket vergeben

Vierschanzentournee: ÖSV-Team bereits fixiert!

Ski Nordisch
17.12.2025 06:36
Maximilian Ortner krallt sich das Extra-Ticket.
Maximilian Ortner krallt sich das Extra-Ticket.(Bild: GEPA)

Skisprung-Chef Andi Widhölzl ist bekannt für seinen ruhigen Arbeitsstil. Der Tiroler fixierte schon zwölf Tage vor dem Auftakt in Oberstdorf das österreichische Tournee-Team: „Die Jungs sollen sich ohne Stress vorbereiten können.“

Die jetzige Weltcup-Truppe mit Kraft, Tschofenig, Hörl, Embacher, Fettner und Schuster bleibt unverändert. Max Ortner kommt dank eines Quotenplatzes dazu.

Stefan Kraft
Stefan Kraft(Bild: AFP/JENS SCHLUETER)

Der Senkrechtstarter wurde nach einem schwächeren Saisonstart aus dem Weltcup-Kader gestrichen, der 23-jährige Kärntner erkämpfte sich aber im Kontinental-Cup (2 x Zweiter in Ruka) ein Extra-Ticket.

Schuster erlebt sein Tournee-Debüt. Der 22-jährige Tiroler war bislang nur bei drei Österreich-Springen (nationale Quote) am Start.

