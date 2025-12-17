Vierschanzentournee: ÖSV-Team bereits fixiert!

Nach Doping-Causa erlebt ÖSV-Mann „größtes Wunder“
Zuckersüßes Posting
Skisprung-Chef Andi Widhölzl ist bekannt für seinen ruhigen Arbeitsstil. Der Tiroler fixierte schon zwölf Tage vor dem Auftakt in Oberstdorf das österreichische Tournee-Team: „Die Jungs sollen sich ohne Stress vorbereiten können.“
Die jetzige Weltcup-Truppe mit Kraft, Tschofenig, Hörl, Embacher, Fettner und Schuster bleibt unverändert. Max Ortner kommt dank eines Quotenplatzes dazu.
Der Senkrechtstarter wurde nach einem schwächeren Saisonstart aus dem Weltcup-Kader gestrichen, der 23-jährige Kärntner erkämpfte sich aber im Kontinental-Cup (2 x Zweiter in Ruka) ein Extra-Ticket.
Schuster erlebt sein Tournee-Debüt. Der 22-jährige Tiroler war bislang nur bei drei Österreich-Springen (nationale Quote) am Start.
