WM-Fahrplan: ÖFB-Team und ein Hauch von Hollywood

Fix ist noch nichts, doch die Weichen sind gestellt: Österreich wird seine Zelte bei der Fußball-WM in den USA ab 4. Juni wohl an der Westküste in der Nähe von Malibu, das – 50 km von Hollywood entfernt – auch bei Film- und Musikstars sehr beliebt ist, aufschlagen. „Mündlich ist es geklärt, nun sind die Vereinbarungen mit der FIFA zu unterfertigen“, schilderte ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Dies muss bis 7. Jänner erledigt sein, am 16. Jänner soll der Fußball-Weltverband dann sein endgültiges Okay geben.