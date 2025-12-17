WM-Fahrplan: ÖFB-Team und ein Hauch von Hollywood

Ein Hauch von Hollywood! Camp in der Nähe von Malibu, Heim-Tests gegen Top-Stars: Der ÖFB schreitet beim WM-Fahrplan voran. Nächster Stichtag ist nun bereits der 7. Jänner. Gegner Jordanien erlitt am Weg ins Arab-Cup-Endspiel einen herben Rückschlag.
Fix ist noch nichts, doch die Weichen sind gestellt: Österreich wird seine Zelte bei der Fußball-WM in den USA ab 4. Juni wohl an der Westküste in der Nähe von Malibu, das – 50 km von Hollywood entfernt – auch bei Film- und Musikstars sehr beliebt ist, aufschlagen. „Mündlich ist es geklärt, nun sind die Vereinbarungen mit der FIFA zu unterfertigen“, schilderte ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Dies muss bis 7. Jänner erledigt sein, am 16. Jänner soll der Fußball-Weltverband dann sein endgültiges Okay geben.
Da das Team in der Gruppenphase dort drei Wochen verweilen wird, galt es neben dem sportlichen Alltag und dem Umstand, dass sich das Trainingszentrum in unmittelbarer Nähe zum Hotel befindet, die Freizeit-Möglichkeiten zu berücksichtigen: Nähe zu einer Großstadt (hier Los Angeles), zu einem Strand und einem Golfplatz flossen als Kriterien mit in die Bewertung ein. „Dieses Gesamtpaket hat sich bereits während der EURO in Berlin bewährt. Spieler und Betreuer (der Tross wird rund 60 Personen umfassen, Anm.) sollen zwischendurch abschalten können, keinesfalls darf ein Lagerkoller aufkommen“, betont Neuhold.
Spieler und Betreuer sollen zwischendurch abschalten können, keinesfalls darf ein Lagerkoller aufkommen.
ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold
Alles auf Schiene ist auch bezüglich der beiden Heimspiele vor der WM: Am 31. März dürfte Südkorea in Wien zu Gast sein, wohl mit den Stars Min-jae Kim (Bayern) und Heung-min Son (Los Angeles). Der letzte Auftritt in der Heimat steigt mit großer Wahrscheinlichkeit am 1. Juni im Happel-Stadion gegen Ecuadors Team rund um Moises Caicedo (Chelsea), Willian Pacho (Paris SG) und Piero Hincapie (Arsenal). Fixiert werden müssen noch der Schauplatz des März-Camps und weitere zwei Tests: Für Ende März war ursprünglich Jordanien ein Thema – was sich mit der Auslosung erledigt hat!
Die WM-Generalprobe steigt rund um den 10. Juni in den USA. Angesichts der Gruppengegner liegt auch da der Fokus auf einem Gegner aus Afrika, Asien oder Südamerika. Neuhold: „Wir prüfen einige Optionen.“ Zum WM-Auftakt am 16. Juni gegen Jordanien sagte Teamchef Ralf Rangnick: „Ich bin froh, dass wir als eines der letzten Teams das erste Spiel haben, um uns akklimatisieren zu können.“
TV-Doku zur Einstimmung
Apropos Jordanien: Die Asiaten treffen nach dem 1:0 über Saudi-Arabien im heutigen Finale des Arab-Cups auf Marokko. Bitter: Torjäger Yazan Al Naimat erlitt im Viertelfinale gegen den Irak einen Kreuzbandriss, droht die WM zu verpassen. Zur Einstimmung auf die Endrunde blickt Canal+ ab Freitag in der zweiten Staffel von „Teamgeist – Unser Weg“ erneut hinter die Kulissen, zeigt aus nächster Nähe den Weg von Marko Arnautovic und Co. durch die WM-Qualifikation.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.