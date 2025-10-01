Zensur: Van der Bellen fährt Trump in die Parade

Appelliert an Wehrhaftigkeit

Van der Bellen warnte zudem davor, dass Menschenrechte zu kurz kommen könnten, wenn schnelle Lösungen für Probleme verlangt werden. Dafür, dass das nicht geschieht, sorge vor allem ein gut funktionierendes Justizsystem mit unabhängigen Gerichten. Demokratie und Vertrauen in den Rechtsstaat müssten allerdings jeden Tag erneuert werden, sagte er in seiner Rede.