Nun ist es offiziell: Das ist unser WM-Trikot!

Das Trikot sei „eine Hommage an die Heimat“, heißt in einer ÖFB-Mitteilung. „Inspiriert von den mitreißenden Stadiongesängen und dem leidenschaftlichen und dynamischen Spielstil Österreichs, vereint es die leuchtend rote Grundfarbe mit schwarzen und weißen Akzenten – eine kraftvolle Darstellung der österreichischen Flagge und des Teamgeists.“