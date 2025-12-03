Vorteilswelt
Wie viel es kostet

Nun ist es offiziell: Das ist unser WM-Trikot!

Fußball International
03.12.2025 09:08
David Alaba, Marko Arnautovic und Florian Grillitsch (von li. nach re.) mit der WM-Wäsche
David Alaba, Marko Arnautovic und Florian Grillitsch (von li. nach re.) mit der WM-Wäsche(Bild: Krone KREATIV/ÖFB)

Nachdem am Dienstag bereits erste Bilder aufgetaucht waren, ist es nun offiziell: Marko Arnautovic, David Alaba und Co. enthüllen ihre Wäsche für die WM in den USA, Kanada und Mexiko!

Nun steht es also fest! Mit einem roten Puma-Trikot mit schwarzem Kragen sowie schwarzen Ärmeln geht Österreichs Nationalmannschaft bei der WM an den Start.

(Bild: ÖFB)

Die Ärmel sind zudem mit den rot-weiß-roten Nationalfarben verziert. Die Logos sind weiß und auf der Rückseite des Trikots, genauer gesagt im Nackenbereich, steht der Slogan „Immer wieder Österreich“.

(Bild: Krone KREATIV/ÖFB)

So viel kostet es
Seit Mittwochvormittag können die rot-weiß roten Fans das historische Dress erwerben. Der Preis: 99,99 Euro kostet die Replika-Version (Kinder 79,99 Euro), 149,99 Euro die Authentik-Version.

Das Trikot sei „eine Hommage an die Heimat“, heißt in einer ÖFB-Mitteilung. „Inspiriert von den mitreißenden Stadiongesängen und dem leidenschaftlichen und dynamischen Spielstil Österreichs, vereint es die leuchtend rote Grundfarbe mit schwarzen und weißen Akzenten – eine kraftvolle Darstellung der österreichischen Flagge und des Teamgeists.“

ÖFB-Team in Topf zwei
Unser Nationalteam wird bei der Auslosung am Freitag (18 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Washington aus Topf zwei gezogen. Damit fallen für die ÖFB-Elf Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador und Australien als mögliche Gegner weg.

Lesen Sie auch:
Heidi Klum wird die WM-Auslosung moderieren.
Wen zieht die ÖFB-Elf?
Klum moderiert: Neue Details zur WM-Auslosung
03.12.2025
Das ist der Grund
Fix: Österreich bei WM-Eröffnungsspiel Zuschauer
26.11.2025
Das gab es noch nie
ÖFB erfährt WM-Spielorte in eigener Live-Show
01.12.2025

FIFA verkündet WM-Spielorte bei Show
Die Spielorte und Anstoßzeiten bei den drei Gruppenspielen der WM wird die Truppe von Ralf Rangnick im Rahmen einer Live-Show der FIFA erfahren. Die Show wird rund 24 Stunden nach der Auslosung stattfinden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
