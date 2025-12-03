Nun ist es offiziell: Das ist unser WM-Trikot!

Nachdem am Dienstag bereits erste Bilder aufgetaucht waren, ist es nun offiziell: Marko Arnautovic, David Alaba und Co. enthüllen ihre Wäsche für die WM in den USA, Kanada und Mexiko!
Nun steht es also fest! Mit einem roten Puma-Trikot mit schwarzem Kragen sowie schwarzen Ärmeln geht Österreichs Nationalmannschaft bei der WM an den Start.
Die Ärmel sind zudem mit den rot-weiß-roten Nationalfarben verziert. Die Logos sind weiß und auf der Rückseite des Trikots, genauer gesagt im Nackenbereich, steht der Slogan „Immer wieder Österreich“.
So viel kostet es
Seit Mittwochvormittag können die rot-weiß roten Fans das historische Dress erwerben. Der Preis: 99,99 Euro kostet die Replika-Version (Kinder 79,99 Euro), 149,99 Euro die Authentik-Version.
Das Trikot sei „eine Hommage an die Heimat“, heißt in einer ÖFB-Mitteilung. „Inspiriert von den mitreißenden Stadiongesängen und dem leidenschaftlichen und dynamischen Spielstil Österreichs, vereint es die leuchtend rote Grundfarbe mit schwarzen und weißen Akzenten – eine kraftvolle Darstellung der österreichischen Flagge und des Teamgeists.“
ÖFB-Team in Topf zwei
Unser Nationalteam wird bei der Auslosung am Freitag (18 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Washington aus Topf zwei gezogen. Damit fallen für die ÖFB-Elf Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador und Australien als mögliche Gegner weg.
FIFA verkündet WM-Spielorte bei Show
Die Spielorte und Anstoßzeiten bei den drei Gruppenspielen der WM wird die Truppe von Ralf Rangnick im Rahmen einer Live-Show der FIFA erfahren. Die Show wird rund 24 Stunden nach der Auslosung stattfinden.
