Wohl wegen Fahrfehler: Tram in Innsbruck entgleist

Schienenersatzverkehr mit Bussen

Der Straßenbahnverkehr musste deshalb großflächig eingestellt werden. Da die entgleiste Garnitur einen zentralen Verkehrsknotenpunkt blockierte, kam es teils zu massiven Behinderungen im gesamten Stadtgebiet. Die IVB richteten aber sofort einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.