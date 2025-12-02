Wohl wegen Fahrfehler: Tram in Innsbruck entgleist

Fataler Zwischenfall am Dienstag in Innsbruck! Im Bereich des Leipziger Platzes entgleiste eine Straßenbahn. Verletzt wurde zum Glück aber niemand. Schuld dürfte wohl ein Fahrfehler gewesen sein.
Es war ein Schreckmoment, verbunden mit vielen Unannehmlichkeiten für zahlreiche Öffi-Nutzer. Im Bereich des Leipziger Platzes entgleiste am Dienstagnachmittag mitten in der Tiroler Landeshauptstadt eine Tram.
Schienenersatzverkehr mit Bussen
Der Straßenbahnverkehr musste deshalb großflächig eingestellt werden. Da die entgleiste Garnitur einen zentralen Verkehrsknotenpunkt blockierte, kam es teils zu massiven Behinderungen im gesamten Stadtgebiet. Die IVB richteten aber sofort einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.
Warum die Straßenbahn entgleist ist, steht noch nicht endgültig fest. Die Verantwortlichen gehen aber von einem Fahrfehler aus.
