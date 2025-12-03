Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kampf gegen Drogen

Trump droht auch diesen Ländern mit Angriffen

Außenpolitik
03.12.2025 08:17
US-Präsident Donald Trump während eines Besuchs auf einem Flugzeugträger Anfang Oktober
US-Präsident Donald Trump während eines Besuchs auf einem Flugzeugträger Anfang Oktober(Bild: AFP/SAUL LOEB)

Im Kampf gegen Drogenschmuggel aus der Karibik schließt US-Präsident Donald Trump nicht aus, neben Venezuela auch andere Länder ins Visier zu nehmen. Jeder, der Rauschgift herstelle und dieses an die Vereinigten Staaten verkaufe, „muss mit einem Angriff rechnen“, erklärte Trump am Dienstag.

0 Kommentare

Er habe gehört, dass Kolumbien in Fabriken Kokain herstelle, das dann in die USA verkauft werde, erklärte der US-Staatschef nach einer Kabinettssitzung vor Reportern. Kolumbiens Staatsführung kritisierte seine Äußerungen scharf. Seit Wochen verschärft Trump den Ton und das Vorgehen gegenüber Kolumbiens Nachbarland Venezuela. Die USA haben nicht nur zusätzliche Soldaten in der Karibik zusammengezogen und mehrere Kriegsschiffe wie den weltgrößten Flugzeugträger in die Region verlegt. Trump genehmigte auch verdeckte Einsätze des US-Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela.

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro gibt sich trotz der starken US-Militärpräsenz und der ...
Venezuelas Präsident Nicolás Maduro gibt sich trotz der starken US-Militärpräsenz und der Drohungen aus dem Weißen Haus weiterhin kämpferisch.(Bild: AFP/JUAN BARRETO)

Luftraum über Venezuela „geschlossen“
Der Republikaner erklärte am Samstag den Luftraum über Venezuela für „geschlossen“. Dem Vernehmen nach soll der venezolanische Präsident Nicolás Maduro ein Ultimatum zum Verlassen des Landes erhalten haben. Dieses ist mittlerweile verstrichen.

Kritiker werten das Vorgehen der USA gegen die mutmaßlichen Drogenschmuggler und das Gebärden der Amerikaner als Verstoß gegen das Völkerrecht, während Trumps Regierung von einem legitimen Kampf gegen „Drogenterroristen“ spricht. Es gibt auch Stimmen, die eher einen forcierten Machtwechsel in Venezuela und amerikanisches Interesse an den reichen Ölreserven des Landes als zentrales Motiv unterstellen.

Lesen Sie auch:
Maduro (am Montag auf einer Kundgebung in Caracas) will durchschaut haben, was die USA mit ihren ...
Ultimatum abgelehnt
Maduro donnert: Kein „Sklavenfrieden“ mit den USA
02.12.2025
„Nach Russland gehen“
USA bieten Maduro Ausreise aus Venezuela an
01.12.2025
Kolumbiens Präsident:
Drogen nicht Grund für US-Angriffe in der Karibik
26.11.2025

Kolumbiens Präsident spricht von „Kriegserklärung“
Nach Angaben des kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro tötete das US-Militär im Zuge seiner Operation auch einen kolumbianischen Fischer. Als Reaktion darauf setzte er den Austausch von Geheimdienstinformationen mit den USA aus.

Am Dienstag warnte Petro nun, Trump solle nicht die Souveränität seines Landes bedrohen. „Angriffe auf unsere Souveränität sind eine Kriegserklärung“, schrieb er auf der Plattform X. Er lud Trump nach Kolumbien ein, wo er ihm zeigen könne, wie Drogenlabore täglich zerstört würden, damit kein Kokain in die USA gelange.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
293.706 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
154.016 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.042 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1048 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
787 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
634 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Außenpolitik
Kampf gegen Drogen
Trump droht auch diesen Ländern mit Angriffen
EU-Einigung auf Datum
Komplettverzicht auf russisches Gas bis Ende 2027
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Wilde Drohungen
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
„Aktivster Präsident“
Schon wieder! Trump döst während einer Sitzung ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf