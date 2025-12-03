Trump droht auch diesen Ländern mit Angriffen

Er habe gehört, dass Kolumbien in Fabriken Kokain herstelle, das dann in die USA verkauft werde, erklärte der US-Staatschef nach einer Kabinettssitzung vor Reportern. Kolumbiens Staatsführung kritisierte seine Äußerungen scharf. Seit Wochen verschärft Trump den Ton und das Vorgehen gegenüber Kolumbiens Nachbarland Venezuela. Die USA haben nicht nur zusätzliche Soldaten in der Karibik zusammengezogen und mehrere Kriegsschiffe wie den weltgrößten Flugzeugträger in die Region verlegt. Trump genehmigte auch verdeckte Einsätze des US-Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela.