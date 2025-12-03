Heurige Gemüseernte fiel besonders gut aus

Gute Nachrichten gibt es von den heimischen Gemüsebauern: Das heurige Jahr brachte aufgrund guter Witterungsbedingungen eine überdurchschnittliche Ernte. Kulturen wie Zwiebel, Karotten, Hülsenfrüchte und Zuckermais haben sich demnach besonders gut entwickelt.
Mit 726.800 Tonnen Feld- und Gartenbaugemüse lag die Menge um 9 Prozent höher als 2024 und um 10 Prozent über dem Fünfjahresmittel. Dabei stieg die Anbaufläche gegenüber 2024 nur um 3 Prozent, teilte die Statistik Austria mit.
„Gute Wachstumsbedingungen“
Zwar habe das kühle Frühjahr die Entwicklung etwas verzögert, und im Sommer habe es vereinzelte Trockenperioden und Hagelschäden gegeben, insgesamt hätten die Pflanzen in der diesjährigen Saison aber „gute Wachstumsbedingungen“ vorgefunden, resümierten die Statistiker.
Das zeigt sich vor allem bei Hülsenfrüchten wie beispielsweise Erbsen sowie beim Wurzel- und Zwiebelgemüse, die auf insgesamt 419.900 Tonnen kamen und damit fast ein Fünftel (18 Prozent) über dem Fünfjahresmittel lagen. Die größten Erntemengen gab es hier bei Zwiebeln (219.900 Tonnen) sowie bei Karotten (124.900 Tonnen).
Auch leichte Rückgänge verzeichnet
Leichte Rückgänge gab es bei einzelnen Fruchtgemüsekulturen. Mit 170.900 Tonnen bei leicht gestiegener Anbaufläche lag die Ernte zwar insgesamt 1 Prozent über dem Vorjahresniveau und um 2 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt. Bei Tomaten beispielsweise ging die Produktion aber bei leicht verringerter Fläche im Jahresabstand geringfügig zurück (minus 1 Prozent), bei Gurken waren es minus 7 Prozent.
