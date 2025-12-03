Heurige Gemüseernte fiel besonders gut aus

Auch leichte Rückgänge verzeichnet

Leichte Rückgänge gab es bei einzelnen Fruchtgemüsekulturen. Mit 170.900 Tonnen bei leicht gestiegener Anbaufläche lag die Ernte zwar insgesamt 1 Prozent über dem Vorjahresniveau und um 2 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt. Bei Tomaten beispielsweise ging die Produktion aber bei leicht verringerter Fläche im Jahresabstand geringfügig zurück (minus 1 Prozent), bei Gurken waren es minus 7 Prozent.