Teenager auf Weg zu Draculas Schloss verschwunden

Nur Rucksack von Vermissten gefunden

Der Teenager musste aber schließlich einen Notruf absetzen: Er erklärte, dass er erschöpft und unterkühlt sei. Dann brach die Verbindung ab. Bei einer sofort durchgeführten Suchaktion wurde der Rucksack des Briten mit Ausrüstungsgegenständen gefunden, der junge Mann wurde jedoch nicht entdeckt.