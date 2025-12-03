Kate sorgt mit berührender Botschaft für Gänsehaut

Nach einem aufwühlenden Jahr für die britische Königsfamilie hat Kate jetzt mit berührenden Worten für Gänsehaut gesorgt. In einer persönlichen Grußbotschaft erinnert die Prinzessin von Wales nun an die Bedeutung von Weihnachten.
In einer Zeit, in der das Leben manchmal zerrissen oder unsicher erscheine, lade die Weihnachtszeit dazu ein, sich daran zu erinnern, wie wichtig es ist, einander mit Großzügigkeit, Verständnis und Hoffnung zu begegnen, schreibt die 43-Jährige in einer Grußbotschaft an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihres traditionellen Weihnachtskonzerts am Freitag.
Kate ist in der weltbekannten Westminster Abbey zum fünften Mal Gastgeberin des Weihnachtskonzerts „Together at Christmas“. Erwartet werden rund 1600 Menschen, darunter auch Prominente wie Hollywoodstar Kate Winslet.
„Das, was wir tun, ist von Bedeutung“
Das Konzert biete einen „Moment gemeinsamer Verbundenheit“, schreibt die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (43). Weihnachten erinnere daran, wie sehr „unsere Leben miteinander verwoben sind“.
Trotz aller Hektik und Familientraditionen gebe es ein stilleres Gefühl dessen, was diese Zeit wachrufe. Es liege eine Sanftheit in der Weihnachtszeit, „die uns an etwas erinnert, was leicht zu vergessen ist: dass das, was wir tun, von Bedeutung ist“, schreibt Kate.
Schwierige Monate für die Royals
Die Prinzessin hatte im vergangenen Jahr eine Krebserkrankung öffentlich gemacht, im Jänner gab sie bekannt, sie sei erleichtert, nun auf dem Weg der Besserung zu sein.
Ihr Schwiegervater, König Charles III. (77) wird weiterhin wegen einer nicht näher bekannten Krebserkrankung behandelt.
In den vergangenen Wochen hatte sich die Königsfamilie mit dem Skandal um den mittlerweile zum Bürger degradierten Bruder von Charles, Andrew Mountbatten-Windsor (65), beschäftigen müssen.
Dem 65-Jährigen wurden alle Titel und Ehren entzogen, Weihnachten wird er nicht mit der königlichen Familie feiern. Grund dafür war die Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Dem Vernehmen nach war William die treibende Kraft hinter dem Durchgreifen des Königs.
