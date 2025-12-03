Sydney Sweeney: Wow, was für Traumkurven!

Wow, was für Traumkurven! Sydney Sweeney hat es mal wieder geschafft: Die Schauspielerin sorgte bei der Premiere von „The Housemaid“ in New York für Schnappatmung. Und stahl mit ihrem Glamour-Look glatt Serien-Kollegin Amanda Seyfried die Show!
Bei diesen Bildern bekamen die Fans von Sydney Sweeney wohl Herzrasen. Denn zur Premiere ihres neuen Thrillers „The Housemaid“ erschien die Schauspielerin in einem Look, der aufregender nicht sein hätte können.
Sanduhrfigur und sexy Dekolleté
Denn die 28-Jährige war in ein silbernes Glitzerdress geschlüpft, das nicht nur eine Sanduhrfigur formte. Der Neckholder-Schnitt sorgte zudem für ein Wahnsinns-Dekolleté – ein echter Hingucker!
Für jede Menge Aufsehen sorgte aber auch das Styling von Sweeney: Denn zu dem Traumkleid kombinierte die Schauspielerin eine Federboa, die sie um ihre Arme drapiert hatte, sowie funkelnde Ohrringe.
Blonde Mähne wieder länger!
Ihre blonde Mähne hatte die Hollywood-Schönheit zu großen Locken gestylt. Was auffiel: Die erst kürzlich zum modischen Bob getrimmte Frisur von Sweeney war an diesem Abend plötzlich wieder länger! Wie es scheint, hatte ihr Stylist mit Extensions nicht nur für Extra-Volumen, sondern auch für eine Extraportion Glamour gesorgt.
Doch Sweeney war längst nicht die einzige Beauty, die am roten Teppich für Furore sorgte. Denn auch ihre Kollegin Amanda Seyfried sah an diesem Abend einfach zauberhaft aus.
Auch Seyfried sorgte für Blitzlichtgewitter
Die 40-Jährige trug eine rosarote Seidenrobe mit Raffungen und V-Ausschnitt, die ihre tolle Figur zart umschmeichelte. Und wie Sweeney hatte auch Seyfried ihre blonden Haare in Wellen gelegt. Ein funkelndes Diamant-Collier rundete den wundervollen Look schließlich ab.
Der Film „The Housemaid“ basiert auf einem Thriller-Roman der US-Autorin Freida McFadden. In den US-Kinos zu sehen ist der Film mit Sweeney und Seyfried in den Hauptrollen ab 19. Dezember. In Österreich soll der Film schließlich Anfang 2026 starten.
