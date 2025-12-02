Lange Liste an nicht eingehaltenen Punkten

Ob Demokratie funktioniert, hängt davon ab, was Parteien vor den Wahlen versprechen und was danach passiert. Welche Versprechen dann auch gehalten werden, so Politologin Katrin Praprotnik (Uni Graz), die gestern eine entsprechende Studie namens Politikmonitor präsentierte. Neun Monate nach der Angelobung von ÖVP/SPÖ/Neos lautet ein Fazit: 19 Prozent aller gezählten, objektiv überprüfbaren 1674 Wahlversprechen sind bisher teilweise umgesetzt, 14 Prozent vollständig. „Die Umsetzung hat begonnen, aber die Liste mit offenen Punkten ist sehr lange“, sagt die Wissenschaftlerin, die mit ihrem Team eine Inhaltsanalyse durchführte. Welche konkreten Ansagen im Wahlkampf gab es, welche landeten im Regierungsprogramm, welche gelangten in Umsetzung.