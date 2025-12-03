ÖSV-Talent (19) verletzt sich bei Sturz schwer

Drei Goldmedaillen bei Jugendwinterspielen

Im Jänner 2024 hatte Waroschitz bei den Olympischen Jugendwinterspielen im südkoreanischen Gangwon drei Goldmedaillen (in der Alpinen Kombination, im Slalom sowie im Mannschaftswettbewerb gemeinsam mit Florian Neumayer) gewonnen. Zwei Monate später debütierte sie beim Aare-Slalom im Weltcup.