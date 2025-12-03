Vorteilswelt
Ski-Hiobsbotschaft

ÖSV-Talent (19) verletzt sich bei Sturz schwer

Ski Alpin
03.12.2025 09:30
Herber Rückschlag für Maja Waroschitz
Herber Rückschlag für Maja Waroschitz(Bild: GEPA)

Hiobsbotschaft für den ÖSV: Maja Waroschitz hat sich am Dienstag beim Europacup-Rennen in Zinal (SUI) eine schwere Knieverletzung zugezogen.

Im Riesenslalom in Zinal kam Maja Waroschitz zu Sturz. Daraufhin wurde die Tirolerin umgehend nach Österreich in die Privatklinik Hochrum bei Innsbruck gebracht.

Maja Waroschitz
Maja Waroschitz(Bild: GEPA)

Verdacht bestätigt
Die dort durchgeführte MRT-Untersuchung bestätigte den Verdacht: Riss des vorderen Kreuzbandes, des Innenbandes sowie des Außenmeniskus im linken Knie, was für die 19-Jährige eine längere Verletzungspause bedeutet. 

Bereits am Dienstagabend wurde Waroschitz operiert. Der Eingriff sei „gut verlaufen“, heißt es in einer Mitteilung des ÖSV.

Drei Goldmedaillen bei Jugendwinterspielen
Im Jänner 2024 hatte Waroschitz bei den Olympischen Jugendwinterspielen im südkoreanischen Gangwon drei Goldmedaillen (in der Alpinen Kombination, im Slalom sowie im Mannschaftswettbewerb gemeinsam mit Florian Neumayer) gewonnen. Zwei Monate später debütierte sie beim Aare-Slalom im Weltcup.

