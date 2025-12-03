Vorteilswelt
Zurück in Erfolgsspur

Pöltl-Klub Toronto bezwingt Portland in der NBA

US-Sport
03.12.2025 08:09
Jakob Pöltl (re.)
Jakob Pöltl (re.)(Bild: AP/Nathan Denette)

Nach Niederlagen in Charlotte und New York haben die Toronto Raptors am Dienstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) auf den Erfolgsweg zurückgefunden. Sie besiegten die Portland Trail Blazers 121:118. 

0 Kommentare

Jakob Pöltl kehrte nach einer Pause beim Spiel in Manhattan am Sonntag in die Startformation der Kanadier zurück. Der 30-jährige Center aus Wien verzeichnete elf Punkte, sieben Rebounds und vier Assists. Er war 26:23 Minuten auf dem Parkett dabei.

Nach einem verhaltenen Start hatten die Kanadier gegen Ende des dritten Viertels einen Vorsprung von 16 Zählern herausgeholt, ehe sie im Finish noch ein wenig zittern mussten. Portland kam auf 117:115 bzw. 120:118 heran. „Alles in allem war es eine gute Partie“, resümierte Pöltl. Scottie Barnes erzielte 28 Punkte für die Raptors, die am Donnerstag im zweiten von fünf Heimspielen hintereinander – inklusive dem Viertelfinale im NBA-Cup gegen die New York Knicks (Dienstag) – die Los Angeles Lakers empfangen.

13. Sieg in Serie für Oklahoma City
Oklahoma City Thunder feierte den 13. Sieg in Serie und den 21. in der 22. Saisonpartie. Der Titelverteidiger gewann bei den Golden State Warriors, die aktuell ohne den am Oberschenkel verletzten Stephen Curry auskommen müssen, 124:112. Für Shai Gilgeous-Alexander standen 38 Zähler zu Buche. In einem Klassiker im NBA-Osten setzten sich die Boston Celtics gegen New York mit 123:117 durch. Jaylen Brown verbuchte 42 Punkte und damit eine persönliche Bestleistung im Spieljahr.

