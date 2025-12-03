Pöltl-Klub Toronto bezwingt Portland in der NBA

Nach einem verhaltenen Start hatten die Kanadier gegen Ende des dritten Viertels einen Vorsprung von 16 Zählern herausgeholt, ehe sie im Finish noch ein wenig zittern mussten. Portland kam auf 117:115 bzw. 120:118 heran. „Alles in allem war es eine gute Partie“, resümierte Pöltl. Scottie Barnes erzielte 28 Punkte für die Raptors, die am Donnerstag im zweiten von fünf Heimspielen hintereinander – inklusive dem Viertelfinale im NBA-Cup gegen die New York Knicks (Dienstag) – die Los Angeles Lakers empfangen.