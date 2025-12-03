Nur ein Missverständnis? Odermatt widerspricht ÖSV

Hintergrund: Das erste Abfahrtstraining an der Birds of Prey war am Dienstag bei schlechter Sicht über die Bühne gegangen, knapp dreieinhalb Stunden hatte es gedauert, bis der letzte Läufer im Zielraum abschwingen konnte. Vincent Kriechmayr bemängelte anschließend, dass kein Helikopter vor Ort gewesen sei – dabei sieht das Reglement vor, dass für den Notfall bei jedem Abfahrtstraining ein Heli vor Ort sein muss. Auch Marco Schwarz und Stefan Eichberger schwärmten nicht gerade von traumhaften Voraussetzungen.