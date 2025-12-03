Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bodenloses“ Training

Nur ein Missverständnis? Odermatt widerspricht ÖSV

Ski Alpin
03.12.2025 09:21
Vincent Kriechmayr (l.) hatte sich über die mangelnde Sicherheit in Beaver Creek beschwert, ...
Vincent Kriechmayr (l.) hatte sich über die mangelnde Sicherheit in Beaver Creek beschwert, Marco Odermatt (r.) hingegen sah keinen Grund zur Sorge.(Bild: Christof Birbaumer)

Marco Odermatt hat Österreichs Speed-Spezialisten nach deren Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen in Beaver Creek widersprochen. Im Notfall sei sehr wohl ein Helikopter vor Ort gewesen, meinte der Schweizer gegenüber dem „Blick“.

0 Kommentare

Hintergrund: Das erste Abfahrtstraining an der Birds of Prey war am Dienstag bei schlechter Sicht über die Bühne gegangen, knapp dreieinhalb Stunden hatte es gedauert, bis der letzte Läufer im Zielraum abschwingen konnte. Vincent Kriechmayr bemängelte anschließend, dass kein Helikopter vor Ort gewesen sei – dabei sieht das Reglement vor, dass für den Notfall bei jedem Abfahrtstraining ein Heli vor Ort sein muss. Auch Marco Schwarz und Stefan Eichberger schwärmten nicht gerade von traumhaften Voraussetzungen.

Lesen Sie auch:
Vincent Kriechmayr &amp; Co. erlebten ein grenzwertiges erstes Training.
Ski in Beaver Creek
„Bodenlos!“ – Trainings-Farce erhitzt die Gemüter
02.12.2025

Ganz so dramatisch sah es Weltcup-Leader Odermatt nicht, der 28-Jährige widersprach den ÖSV-Läufern: „Nach meinen Informationen wäre ein Helikopter für den Notfall bereit gewesen.“ Alex Brazerol, Teamkoch der Schweizer, hätte diesen am Weg zum Einkaufen sogar auf dem Parkplatz stehen sehen.

Markus Waldner
Markus Waldner(Bild: GEPA)

„Fehlkommunikation“
Mittlerweile soll auch der ÖSV darüber in Kenntnis gesetzt worden sein, auf das Missverständnis angesprochen, meinte FIS-Renndirektor Markus Waldner: „In diesem Fall ist eine Fehlkommunikation unterlaufen. Deshalb kann ich auch verstehen, dass sich die Athleten aufgeregt haben.“  Dass das geplante Training am Mittwoch stattfinden kann, ist aufgrund der schlechten Bedingungen unwahrscheinlich – Heli hin oder her ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Ski Alpin
Ski-Hiobsbotschaft
ÖSV-Talent (19) verletzt sich bei Sturz schwer
„Bodenloses“ Training
Nur ein Missverständnis? Odermatt widerspricht ÖSV
ÖSV-Herr gibt zu:
„In Copper war ich einfach nicht gut genug“
Ski in Beaver Creek
„Bodenlos!“ – Trainings-Farce erhitzt die Gemüter
Krone Plus Logo
Michael Walchhofer
„Völlig verrückt, es wird endlich wieder Zeit!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine