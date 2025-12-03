Neuer Krach um Nachtjagd auf geschützte Tiere

Luchs statt Wolf in der Schweiz erschossen

WWF-Experte Christian Pichler warnt, der Einsatz solcher Technik verstoße gegen EU-Recht und sei für viele Tiere gefährlich. Ihn alarmiert vor allem die Verwechslungsgefahr im Dunkeln. Als Beispiel nennt der WWF einen Fall aus der Schweiz: Dort erschoss ein Wildhüter in der Nacht drei seltene Luchse, weil er sie mit anderen Wildtieren verwechselte.