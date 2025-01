Deutscher Präsident verzog sich in Dachkammer

„Nicht so hart getroffen wie andere“

Ihn habe es nicht so hart getroffen wie andere, die keine Kammer für die Zeit der Quarantäne hatten, räumte das deutsche Staatsoberhaupt ein. Trotzdem sei es eine Isolation gewesen. Gelesen hat er passenderweise das Buch „1918. Die Welt im Fieber“ von Laura Spinney. „Das beschäftigt einen schon, wenn man in der Phase einer anschwellenden Pandemie erinnert wird, dass die sogenannte Spanische Grippe 1918 in nur vier Monaten mehr Opfer gefordert hat als der Erste Weltkrieg in vier Jahren.“