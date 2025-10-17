Keiner wird zurückgelassen

Dennoch: In der nationalen Not – wie am und nach dem 7. Oktober, dem Tag des Hamas-Überfalles mit mehr als 1200 Toten und gut 250 Entführten, wie auch in Momenten der nationalen Freude, wie während der Freilassung der letzten 20 Entführten – spürt man es wieder ganz intensiv, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Viel stärker, als das in jedem anderen Land möglich wäre.