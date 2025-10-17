Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Keiner wird zurückgelassen

Kolumnen
17.10.2025 20:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Christian Hauenstein
Analysiert für die „Krone": Außenpolitik-Experte Christian Hauenstein
Israel Ende der 1970er-, Anfang der 1980er-Jahre, als der Autor dieser Zeilen dort lebte: Die großen Verteidigungskriege waren überstanden, Frieden mit Ägypten bahnte sich an, das ganze Land war von einem tiefen Zusammenhalt geprägt. Auch Tel Aviv fühlte sich damals noch ein wenig an wie ein Kibbuz.

Das ist heute natürlich anders. Tel Aviv ist eine pulsierende Metropole, das einst linke Israel ist politisch weit nach rechts gerückt. Und sehr zerstritten.

Dennoch: In der nationalen Not – wie am und nach dem 7. Oktober, dem Tag des Hamas-Überfalles mit mehr als 1200 Toten und gut 250 Entführten, wie auch in Momenten der nationalen Freude, wie während der Freilassung der letzten 20 Entführten – spürt man es wieder ganz intensiv, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Viel stärker, als das in jedem anderen Land möglich wäre.

Das liegt an der Geschichte der Juden, geprägt von Ghettos, Verfolgung, Pogromen und schließlich dem Holocaust. Dem kollektiven Trauma mit mehr als sechs Millionen Toten.

Deswegen wurde Israel gegründet, als Staat, in dem Juden sicher sind vor Verfolgung. Als Staat, der jüdisches Leben und dessen Verteidigung über alles stellt. „Pikuach Nefeseh“ lautet der jüdische Begriff dafür. Wörtlich: „Wachsamkeit über die Seele“.

Ins Militärische übersetzt: „Wir lassen niemanden zurück.“ Ein heiliger Grundsatz. Deshalb kann es wieder Krieg geben, wenn die Hamas nicht auch die letzte getötete Geisel übergibt.

Porträt von Christian Hauenstein
Christian Hauenstein
