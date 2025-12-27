Vorteilswelt
Eingriff als Kind

Darts-Superstar Littler enthüllt Augenoperation

27.12.2025 17:27
Luke Littler
Luke Littler

Vom schielenden Kind zum jüngsten Darts-Champion: Luke Littler hat verraten, dass er als Kind geschielt hat. Die Fehlstellung der Augen wurde dank einer Operation korrigiert.

„Als ich vier oder fünf war, wurde das Problem behoben“, sagte der Weltmeister laut der britischen Nachrichtenagentur PA am Rande der WM in London. Genaue Erinnerungen an die Operation habe er nicht. „Als ich jünger war, war mir das natürlich egal. Wenn man es jetzt betrachtet, war es gut, dass es damals gemacht wurde.“

Der Darts-Superstar, der sich mit 17 Jahren im Jänner 2025 zum jüngsten PDC-Weltmeister der Geschichte gekrönt hatte, betonte die Bedeutung der Sehkraft: „Natürlich ist das Sehvermögen sehr wichtig. Ich habe nicht viele Erinnerungen daran. Aber es gibt Bilder, die meine Familie aufgehängt hat.“

Auf die Frage, ob die Dinge ohne die Operation anders hätten laufen können, antwortete er: „Nun, wer weiß?“ 

Besonders emotional spricht Littler über den Ort der Operation. „Es ist das Krankenhaus meiner Heimatstadt. Die leisten dort unglaubliche Arbeit, deshalb finde ich es wirklich wichtig, sie zu unterstützen, wann immer ich kann“, sagte Littler über das Krankenhaus in Warrington, in dem er als Kind behandelt wurde.

Nächstes WM-Match gegen Suljovic
Bei der WM im Alexandra Palace in London trifft er am Abend in der dritten Runde auf den Wiener Mensur Suljovic. Zum Auftakt hatte Littler den Litauer Darius Labanauskas ohne größere Probleme mit 3:0-Sätzen besiegt. Auch sein Zweirunden-Match gegen den Waliser David Davies gewann Littler souverän mit 3:0.

Porträt von krone Sport
krone Sport
