Meissnitzer: „Jetzt hat sie die Sachen beinand“

Julia Scheib ist beim Riesentorlauf am Semmering nicht zu bremsen und feiert den dritten Saisonsieg. Gleichzeitig übernimmt die Steirerin die Führung im RTL-Weltcup. Ex-Ski-Rennläuferin Alexandra Meissnitzer spricht im „Krone“-Weltcuphaus am Semmering von einer entfesselnd fahrenden Athletin und ergänzt: „Jetzt hat sie die Sachen beinand.“