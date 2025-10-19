Nadine Mirada: „Ich kann es selbst kaum glauben“

Wenn du auf die letzten Jahre mit „Guess“ zurückblickst – was bedeutet dir diese Zusammenarbeit? Was hat sie für dich verändert, beruflich und persönlich?

Es hat mir den Weg in die internationale Modelwelt geöffnet – vor allem dank meines langjährigen Unterstützers Paul Marciano. Diese Zusammenarbeit bedeutet für mich, eine berufliche Familie zu haben, auf die ich mich immer verlassen kann. „Guess“ ist nicht nur ein Teil meines Lebens – es ist ein großer Teil meiner Identität geworden und hat wirklich alles verändert. Und manchmal kann ich es selbst kaum glauben, dass ich als Österreicherin mit dieser Karriere tatsächlich ein Stück Geschichte geschrieben habe.