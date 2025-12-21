Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Semino Rossi

„Die Steirer haben immer an mich geglaubt“

Steiermark
21.12.2025 10:30
Schlagerstar Semino Rossi spricht über sein Weihnachtsfest.
Schlagerstar Semino Rossi spricht über sein Weihnachtsfest.(Bild: Marcel Brell)

Vor 40 Jahren emigrierte Semino Rossi von Argentinien in die Alpen und erlebte die traurigsten Weihnachten in seinem Leben. Der 63-jährige Sänger erzählt von seinen Wurzeln, seinem Leben als Ausländer in Österreich und wie er heuer Weihnachten und Neujahr in Graz zelebriert. 

0 Kommentare

Erinnerungen können nie Schnee von gestern sein. Schon gar nicht, wenn sie mit unauflöslichen Gefühlen einhergehen. Immer wieder hält der vor 40 Jahren aus Argentinien ausgewanderte Schlagersänger inne, wenn er von seinem ersten Heiligen Abend in Österreich erzählt. 12.000 Kilometer, 17 Flugstunden und 40 Grad Temperaturunterschied von der Heimat und Familie entfernt. „Ich habe mich damals auf der menschenleeren Straße in Innsbruck so einsam gefühlt.“

Doch dieser einsame Heilige Abend beschenkte ihn mit einem Naturspektakel, das der Südländler nur von Bildern und TV kannte: Schnee! „Ich habe mit ihm gespielt und fühlte mich wie in einem Weihnachtsfilm.“

Große Einsamkeit am Heiligen Abend
Mit Weihnachten kommen auch die Erinnerungen an den ersten Auftritt vor Publikum, der beim jungen Musiker Omar Ernesto Semino den Drang auf die Bühne weckte. „Der Heilige Abend war der einzige Tag, an dem wir in der Kirche in meiner Heimatstadt Rosario elektronische Instrumente spielen durften. Und nach der Mette gab’s ein Festmahl mit der Familie, um Mitternacht begann mit einem fulminanten Feuerwerk das Straßenfest. Es wurde bis in die frühen Morgenstunden Musik gehört, getanzt, gesungen und viel geküsst.“

Einiges dieser ausgelassenen Fröhlichkeit zelebriert der dreifache Großvater in seiner Großfamilie. „Mit den Enkeln geht es in die Kindermette, danach suchen wir mit der Taschenlampe das Christkind, es gibt argentinische Küche, laute Musik und ich singe ,Feliz Navidad’. Die Musik hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich mich in Österreich so geborgen fühle. Dieses Land hat mich von Anfang an umarmt.“

Zitat Icon

Mit den Enkeln geht es in die Kindermette, danach suchen wir mit der Taschenlampe das Christkind, es gibt argentinische Küche, laute Musik und ich singe. 

Semino Rossi

Große Träume von der Grazer Oper
Von Österreich aus startete der umtriebige Schlagersänger vor 24 Jahren seine Karriere. „Gerade die Steirer waren es, die an mich geglaubt haben. Deshalb war es auch der große Wunsch, das Neue Jahr in Graz zu beginnen.“ Am 1. Jänner 2026 wird Semino Rossi mit einem speziellen Neujahrskonzert im Grazer Stefaniensaal (18 Uhr) gastieren. Ein Glitzerstein fehlt noch im steirischen Bühnenmosaik: „Ich würde sehr gerne in der Grazer Oper auftreten“ – ein erster Vorsatz für das neue Jahr.

Porträt von Erich Fuchs
Erich Fuchs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
316.511 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
136.669 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
120.597 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf