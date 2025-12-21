„Die Steirer haben immer an mich geglaubt“

Große Einsamkeit am Heiligen Abend

Mit Weihnachten kommen auch die Erinnerungen an den ersten Auftritt vor Publikum, der beim jungen Musiker Omar Ernesto Semino den Drang auf die Bühne weckte. „Der Heilige Abend war der einzige Tag, an dem wir in der Kirche in meiner Heimatstadt Rosario elektronische Instrumente spielen durften. Und nach der Mette gab’s ein Festmahl mit der Familie, um Mitternacht begann mit einem fulminanten Feuerwerk das Straßenfest. Es wurde bis in die frühen Morgenstunden Musik gehört, getanzt, gesungen und viel geküsst.“