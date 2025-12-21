Vorteilswelt
„Fix zam“

Willi Gabalier: Nervenflattern vor dem ersten Mal

Steiermark
21.12.2025 09:30
Über fünf Jahre moderierte Willi Gabalier „Bares für Rares“ auf ServusTV.
Über fünf Jahre moderierte Willi Gabalier „Bares für Rares“ auf ServusTV.(Bild: Philipp Carl Riedl)

Nach dem Abschied von ServusTV hat Willi Gabalier ein neues Herzensprojekt. Der „Krone“ verriet er, warum der damit lange gewartet hat.

Mehr als fünf Jahre lang moderierte Willi Gabalier bei ServusTV „Bares für Rares“ – im Sommer wechselte die Sendung zu Puls 4, der Steirer blieb, um nun seinen endgültigen Abschied vom Mateschitz-Sender bekannt zu geben. „Es hat sich ja schon abgezeichnet – jetzt ist es halt so, wie es ist. Für mich war’s jedenfalls eine wunderbare Zeit.“

So hatte er nun aber eben Zeit, sich einem echten Herzensprojekt zu widmen. Am Freitag veröffentlichte der 44-Jährige mit „Fix zam“ seine erste Single. „Mit dem Gedanken hab ich ja schon lange gespielt, aber irgendwie hab ich mich nicht so richtig getraut, weil mein Bruder doch ziemlich bekannt ist“, ist Willi ehrlich. Der Vergleich mit Volks Rock ‘n‘ Roller Andreas liegt natürlich auf der Hand. „Aber ich habe jetzt nicht die Erwartung, dass dieses Lied der große Hit werden muss. Ich hab’s einfach für mich gemacht, weil’s mir eben richtig Spaß macht.“

Mit „Fix zam“ veröffentlichte Willi Gabalier nun sein erstes Lied.
Mit „Fix zam“ veröffentlichte Willi Gabalier nun sein erstes Lied.(Bild: Julian Faist)

Langweilig wird’s dem „Hans Dampf“ jedenfalls trotz vorübergehender Bildschirmpause nicht wirklich. „Ich arbeite ja schon an schönen neuen Sachen – unter anderem auch mit dem ORF.“ Ende Mai verantwortet er außerdem ein großes Tanzprojekt beim Militärmusikfestival in Graz. „Da ich selbst Milizsoldat bin und gerade meine Offiziersausbildung absolviere, freut mich das ganz besonders.“ Schon traditionell zeichnet der Publikumsliebling auch für die Eröffnung des Bauerbundballs verantwortlich – im Februar wird er erstmals auch bei der Mitternachtseinlage auf der Bühne stehen.

Dazu führt er mit Frau Christiana ja nach wie vor die Tanzschule – und daheim in Semriach muss sich natürlich auch noch um den Hof gekümmert werden. „Das ist aber mein perfekter Ausgleich – meine Obstbäume sind quasi mein Fitnessstudio“, lächelt Willi.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
