Willi Gabalier: Nervenflattern vor dem ersten Mal

So hatte er nun aber eben Zeit, sich einem echten Herzensprojekt zu widmen. Am Freitag veröffentlichte der 44-Jährige mit „Fix zam“ seine erste Single. „Mit dem Gedanken hab ich ja schon lange gespielt, aber irgendwie hab ich mich nicht so richtig getraut, weil mein Bruder doch ziemlich bekannt ist“, ist Willi ehrlich. Der Vergleich mit Volks Rock ‘n‘ Roller Andreas liegt natürlich auf der Hand. „Aber ich habe jetzt nicht die Erwartung, dass dieses Lied der große Hit werden muss. Ich hab’s einfach für mich gemacht, weil’s mir eben richtig Spaß macht.“