Nadine Mirada: Ankunft im Model-Olymp

Drei Tage in Nizza

„Das Shooting für Victoria’s Secret fand in Nizza in einem wunderschönen Fünf-Sterne-Hotel statt, das exklusiv für uns Models und Influencer gemietet wurde“, so die Linzerin zur „Krone“.

Aber das war noch nicht alles: Die Models durften sich nach der Vermessung der Maße in einem Flagship-Store der Marke alles aussuchen, was sie wollten – für sie ein wahr gewordener Mädchentraum.