Hinter den Kulissen von Cannes mit Topmodel Mirada

„Mit Glanz und Haltung“

Auch heuer war die 36-jährige Beauty wieder beim Filmfestival von Cannes geladen und schickte der „Krone“ ein paar Eindrücke, die uns hinter die Kulissen des Cineastenfestspiels blicken lassen. „Man versucht immer einen Auftritt mit Glanz und Haltung hinzulegen“, so Mirada, die diesmal im Auftrag der Schmuckmarke „mandana“ über die Croisette defilierte. Stets dabei die Kameras, doch bei ihr sitzt alles perfekt, bis in die letzte Haarspitze. Denn Nadine ist seit vielen Jahren in der Branche ihre eigene Marke.