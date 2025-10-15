Warnhinweis für Wien: Säure-Einbrecher schlagen zu

Sollte nach einem Wohnungseinbruch Flüssigkeit an der Tür, am Türschloss oder auf dem Boden vor der Türe entdeckt werden, darf diese laut Polizeiwarnung keinesfalls berührt werden. Die Säure sei ätzend und wirke stark auf Haut, Atemwege und Schleimhäute. Komme es trotzdem zu einem Kontakt, solle die betroffene Stelle sofort mit Wasser gespült werden – Seife dürfe dabei nicht verwendet werden, betont die Wiener Polizei. In jedem Fall sei sofort die Polizei unter der Nummer 133 zu verständigen.