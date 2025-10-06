Säure-Einbrecher sind nach Pause zurück in Wien

Weit über 100 Wohnungen sind betroffen

Wer die ungewöhnlichen Einbruchsserien verübt, ist nach wie vor unklar. 2022 wurde zwar eine Bande an Georgiern geschnappt, die neben Wien auch von Madrid bis Stockholm in halb Europa gewütet hatte. Zwischenzeitlich wurde es ruhig um die Salpetersäure-Gangster, dann formierte sich offenbar eine neue Gruppe, die Wien zwischen 2023 und 2024 in Atem hielt und weit über 100 Wohnungen knackte. Ein Haus in der Krieglergasse wurde sogar zweimal ausgeräumt – ein Fokus liegt offenbar auf den Bezirken 2 und 3.