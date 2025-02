Säure-Einbrecher schlugen in elf Wohnungen zu

Tatorte konzentrieren sich vor allem auf einen Bezirk

Wie berichtet, wurden in den vergangenen Monaten – seit Sommer 2024 – wieder Dutzende Wiener Wohnungen zum Schauplatz von Coups mit der Säure. Zwar gab es etwa auch in Favoriten und in der Gumpendorfer Straße erst kürzlich jeweils einen Fall, doch der Großteil der Einbrüche beschränkt sich auf den nördlichen Teil der Landstraße und angrenzende Bereiche in der Leopoldstadt. In einem der betroffenen Häuser in der Krieglergasse wurde sogar bereits zweimal zugeschlagen. Ob sich die Verdächtigen auch in jenem Teil der Stadt eingemietet haben, ist jedoch weiterhin unklar.