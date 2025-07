Achtung, die Säure-Einbrecher sind wieder zurück!

Vieles stimmt mit dem berüchtigten und höchst ungewöhnlichen Modus Operandi überein, den die Einbrecherbande, die vermutlich aus Georgien stammt, seit 2022 in mehr als 100 Wohnungen in Wien angewendet hatte. Mit giftiger Salpetersäure, die vor allem für starke Verätzungen sorgen kann, lösen sie geduldig und oft über den Zeitraum von bis zu zwei Stunden die Türschlösser von Wohnungen auf. Sind sie in der Wohnung, nehmen sie alles mit, was sich schnell verkaufen lässt. Wie hoch der Schaden ist, ist unklar – er geht aber in die Millionenhöhe.