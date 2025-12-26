Vorteilswelt
Neujahrsmärkte

Schweinderl und Co. für Silvester erstehen

Wien
26.12.2025 13:11
Auch Rauchfangkehrer (hier in Schönbrunn) bringen bekanntlich Glück.
Auch Rauchfangkehrer (hier in Schönbrunn) bringen bekanntlich Glück.(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Nach Weihnachten ist vor Silvester – und was wäre Neujahr ohne Glücksbringer? Heute, 26. Dezember, öffnen die ersten Verkaufsstände, die großen Neujahrsmärkte bieten teilweise sogar bis 6. Jänner Punsch und Schmankerl zu Schweinderl, Rauchfangkehrer & Co. an.

Alle Jahre wieder: Bis 31. Dezember haben heuer wieder die beliebten Neujahrsmarktstände geöffnet. An 148 verschiedenen Orten in Wien können nach altem Silvesterbrauch Glücksschweinderl, andere Glücksbringer, Silvester- und Scherzartikel erworben werden – vom Zinn- oder Wachsgießset bis zu Neujahrsbrillen, Lichterketten oder Hüten.

„Den Brauch vom Silvester- oder Neujahrsglücksbringer gab es schon im alten Rom. Damals wurden Lampen, Münzen, aber auch Süßigkeiten verschenkt“, weiß Marktamtsdirektor Andreas Kutheil. Heutzutage sind neben den klassischen Schweinderl Rauchfangkehrer, Hufeisen und Fliegenpilze beliebt. Aber auch die Lottozahlen (hoffentlich die Sechs Richtigen) kann man beim Silvesterstand erfahren.

(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Die großen Neujahrsmärkte
Neben den klassischen Neujahrsständen, die mit einer Zahl von 148 in ganz Wien verteilt sind, haben auch mehrere Silvestermärkte ihre Pforten geöffnet – wo man auch nicht auf Punsch oder Schmankerl verzichten muss: Etwa das Silvesterdorf beim Schloss Belvedere oder der Neujahrsmarkt in der Fußgängerzone in Favoriten (am 31.12. bis Mitternacht geöffnet). Der Silvestermarkt am Meidlinger Platzl hat am letzten Tag des Jahres sogar bis 2 Uhr geöffnet. Der Neujahrsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn läuft gar noch bis 6. Jänner, jener am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf hat bis 31. Dezember, 22 Uhr, geöffnet.

Marktordnung regelt
In Wien sind „Glücksschweinderlverkaufsstände“ in der Marktordnung geregelt. Neben der jährlichen Platzvergabe kontrolliert das Marktamt wie gewohnt die Markt- sowie Gewerbeordnung, die Preisauszeichnung sowie die Einhaltung der genehmigten Standgröße.

