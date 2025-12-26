Schweinderl und Co. für Silvester erstehen

Die großen Neujahrsmärkte

Neben den klassischen Neujahrsständen, die mit einer Zahl von 148 in ganz Wien verteilt sind, haben auch mehrere Silvestermärkte ihre Pforten geöffnet – wo man auch nicht auf Punsch oder Schmankerl verzichten muss: Etwa das Silvesterdorf beim Schloss Belvedere oder der Neujahrsmarkt in der Fußgängerzone in Favoriten (am 31.12. bis Mitternacht geöffnet). Der Silvestermarkt am Meidlinger Platzl hat am letzten Tag des Jahres sogar bis 2 Uhr geöffnet. Der Neujahrsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn läuft gar noch bis 6. Jänner, jener am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf hat bis 31. Dezember, 22 Uhr, geöffnet.