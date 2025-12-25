Landwirtschaftsminister ändert Kantinen-Speiseplan

Wie auch immer: Die Kritik scheint angekommen – der Umweltminister ändert jetzt den Speiseplan! Ab 2026 soll auch Schnitzel & Co. auf dem Teller in erster Linie regional und rot-weiß-rot – mit einem Schwerpunkt auf dem AMA-Gütesiegel, um die Herkunft zu garantieren – sein. Zudem wird auf einen höheren Bio-Anteil gesetzt. „Die Herkunft der Lebensmittel ist mir ein großes Anliegen – auch in der Kantine des Umweltministeriums. Es geht um Transparenz und Wertschöpfung für unsere Bäuerinnen und Bauern“, versichert Norbert Totschnig.