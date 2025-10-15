Wellness im Einklang mit den Elementen

Beide Resorts – weitere sollen folgen (etwa in der Toskana oder in der Schweiz) – sind gute Ziele für Wellness-Liebhaber, aber auch für Gourmets, denn die Küche überzeugt sowohl in den Dolomiten als auch am Gardasee. Während die fünf Elemente in Pinzolo innen angesiedelt sind, sind sie in Gargano in der Natur zu finden. Die herrliche Landschaft und das italienische Lebensgefühl gibt es übrigens als „Draufgabe“„sowohl als auch“. Das hat auch Eveline Hanke aus Kärnten, Hoteldirektorin im Lefay Resort & SPA Largo di Garda, zum Bleiben überzeugt.