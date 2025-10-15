Wellness im Einklang mit den Elementen

Wenn es draußen kalt und neblig wird, der Winter immer näher rückt, wächst die Sehnsucht nach Wärme und Geborgenheit. Genau dann ist der ideale Moment für einen entspannenden Wellnessurlaub. Die „Krone“ hat zwei Top-Spa-Resorts getestet.
Uns verschlägt es nach Pinzolo. Das liegt in der Region Trentino-Südtirol, nahe von Madonna di Campiglio, wo es sich im Winter gut Ski fahren lässt. Die Kulisse der Dolomiten ist perfekt, die Natur der herbstlichen Berglandschaft verzaubert ebenso wie das Lefay Resort & Spa Dolomiti, das mit einem der größten Spas der Alpen punktet. Die 5000 m2 große Wellnessoase ist unter Einbeziehung der fünf Elemente konzipiert und ist ein Ort, wo es leichtfällt, loszulassen und zu entspannen.
Im Einklang mit der Lefay-Methode: Körper & Geist
In der eigens für Lefay entwickelten Methode trifft die traditionelle chinesische Medizin westliche wissenschaftliche Forschung – es ist eine gelungene Mischung aus Ost und West, mit deren Hilfe Körper und Geist in Einklang gebracht werden sollen. Grundlage ist das Konzept der Energie (Qi), die sich zyklisch zwischen den beiden Polen Ying und Yang bewegt. In der Praxis bedeutet das eine Vielzahl an wohltuenden Anwendungen, aber auch einen energetisch-therapeutischen Ansatz, nach dem etwa die großzügige Saunalandschaft gestaltet wurde.
Im Mittelpunkt befindet sich ein überdimensionierter Whirlpool, der einen Platz der Verbindung zwischen den verschiedenen Saunawelten darstellt, an den man immer wieder zurückkommt, um Entspannung und Ruhe zu finden. Der Grüne Drache etwa symbolisiert den Frühling und stellt eine Auswahl an sanften Bio-Saunen mit herrlichen Aromadüften dar. Die nächste Station ist der Rote Phönix, ein Element des Feuers – mit finnischer Sauna und, als Kontrast, kalten Becken zur Abkühlung. Sauna-Stretching nennt sich ein besonderer Aufguss mit Dehnungsübungen, der eine schöne neue Körpererfahrung beinhaltet.
Enrico, der das erfunden hat, begleitet diesen Saunagang – und ich muss sagen, obwohl ich mir wenig darunter vorstellen konnte, bin ich umso mehr positiv überrascht nach dieser speziellen Sauna-Erfahrung. Im Weißer-Tiger-Bereich, der für den Herbst steht, warten verschiedene Dampfbäder auf Entdeckung, bevor die Wellness-Reise in der Schwarzen Schildkröte mit der Salzgrotte endet. Dort ist auch ein spezielles Salzwasser-Becken, in dem Schweben Programm ist.
ALLGEMEINE AUSKÜNFTE:
www.trentino.com, www.visittrentino.info
www.visitgarda.com, www.enit.it
ANREISE: mit dem Auto direkt, mit Transfer (oder Bus) vom Bahnhof Trento oder Flughafen Bergamo
HOTEl-TIPPS:
DOLOMITEN ODER GARDASEE?
Dieses Konzept gibt es auch im ersten Lefay-Resort, das hoch über dem Gardasee in einem 11 Hektar großen Areal mit spektakulärer Aussicht gelegen ist. Obwohl der See viele schöne Gründe zum Erkunden bietet, fühlt es sich auch großartig an, seine Zeit ausschließlich im Hotel zu verbringen – es ist tatsächlich eine Spa-Destination, die eine eigene Reise wert ist und die guttut.
Beide Resorts – weitere sollen folgen (etwa in der Toskana oder in der Schweiz) – sind gute Ziele für Wellness-Liebhaber, aber auch für Gourmets, denn die Küche überzeugt sowohl in den Dolomiten als auch am Gardasee. Während die fünf Elemente in Pinzolo innen angesiedelt sind, sind sie in Gargano in der Natur zu finden. Die herrliche Landschaft und das italienische Lebensgefühl gibt es übrigens als „Draufgabe“„sowohl als auch“. Das hat auch Eveline Hanke aus Kärnten, Hoteldirektorin im Lefay Resort & SPA Largo di Garda, zum Bleiben überzeugt.
Wer hier übrigens noch ein Eigentum sucht, gerade sind fünf Residenzen mit atemberaubender Aussicht im Hochpreissegment fertig geworden. Zwei sind bei Redaktionsschluss noch zu haben gewesen – träumen wird man wohl dürfen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.