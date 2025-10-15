Grok als Vorbild
ChatGPT bekommt ab Dezember Erotik-Feature
Wie Elon Musks Chatbot Grok soll nun auch ChatGPT erwachsenen Nutzern Erotik bieten können. Ab Dezember soll die als Finanzierungsmodell gedachte Funktion „auf Wunsch“ nach Altersverifizierung zur Verfügung stehen.
ChatGPT löste vor rund drei Jahren den aktuellen KI-Hype aus und gilt als der populärste Chatbot mit inzwischen rund 800 Millionen Nutzern pro Woche. Allerdings gibt es nach wie vor Fragezeichen rund um das Geschäftsmodell bei Künstlicher Intelligenz.
Entwickler wie OpenAI oder der Facebook-Konzern Meta sind dabei, Hunderte Milliarden Dollar in Rechenzentren zu investieren – es ist aber nicht gesichert, dass sich das rentiert. Daher suchen die Anbieter nach Wegen, mit KI-Funktionen Geld zu verdienen.
Rivale Elon Musk bietet bei seinem Chatbot Grok schon seit einiger Zeit sexualisierte Inhalte inklusive eines leicht bekleideten animierten Avatars an. Auch bei kleineren Anbietern gibt es Erotik-Chatbots. Zu OpenAI gehört auch die Software Sora, die Video aus Text-Vorgaben erzeugen kann.
Kommentare
