Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Verrückte Psychos“

Trump-Vize wehrt sich gegen Gerüchte um Ehekrise

Außenpolitik
06.12.2025 13:24
Usha Vance trat zuletzt häufiger in den Hintergrund.
Usha Vance trat zuletzt häufiger in den Hintergrund.(Bild: AFP/JEFF KOWALSKY)

US-Vizepräsident JD Vance hat sich Gerüchten über eine Ehekrise mit seiner Frau Usha Vance entgegengestellt. Die Second Lady war zuletzt bei öffentlichen Auftritten ohne Ehering gesichtet worden ...

0 Kommentare

„Unsere Ehe ist so stark wie eh und je“, sagte er dem US-Sender NBC News in einem Interview. Natürlich bringe seine Rolle als Vizepräsident Veränderungen mit sich, die für die Familie schwierig seien. „Ich werde nicht so tun, als wäre das nicht so. Aber es ist das Opfer, für das wir uns entschieden haben“, sagte Vance.

Nach öffentlichen Auftritten der Second Lady ohne ihren Ehering waren in den vergangenen Wochen Gerüchte über Eheprobleme hochgekocht. „Wir haben tatsächlich ein bisschen Spaß daran“, sagte Vance dem Sender.

„Verrückte Psychos“ in sozialen Medien
Einige Tage vor dem Interview sei das Paar auf dem Weg zum Weißen Haus gewesen, als seine Frau festgestellt habe, dass sie ihren Ehering nach dem Duschen erneut vergessen habe. „Wenn ich nicht zurückgehe und ihn hole, wird ein verrückter Psycho das in den sozialen Medien kommentieren“, habe sie gesagt. „Soll er doch“, habe der Vizepräsident entgegnet.

Lesen Sie auch:
US-Popsängerin Sabrina Carpenter
Sängerin wehrt sich
USA nutzen Popstar Carpenter für Migranten-Video
06.12.2025
Tragweite noch unklar
Diese Epstein-Akten werden in den USA freigegeben
05.12.2025

Usha Vance wurde als Kind indischer Eltern in den USA geboren. Ihren zukünftigen Ehemann traf sie an der Elite-Universität Yale, wo beide Jus studierten. Das Paar heiratete 2014 und hat drei Kinder.

Zuletzt sorgte auch eine öffentliche und sehr innige Umarmung zwischen ihrem Mann und der Witwe von Charlie Kirk für großes Aufsehen. Dabei strich Erika Kirk dem US-Vizepräsidenten durch das Haar und beteuerte zuletzt, dass die Szene „missinterpretiert“ worden sei. Das sei eben ihre Art.

Ihr Mann sei ein großer Fan von Vance gewesen, erklärte Kirk.
Ihr Mann sei ein großer Fan von Vance gewesen, erklärte Kirk.(Bild: AFP/JONATHAN ERNST)

Die Frau des erschossenen rechten US-Aktivisten hatte jüngst eine Unterstützung ihrer konservativen Jugendorganisation Turning Point für eine Präsidentschaftskandidatur von Vance bekundet. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
136.671 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Oberösterreich
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
128.190 mal gelesen
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Wirtschaft
Trotz Milliardengewinn will Konzern Nulllohnrunde
116.527 mal gelesen
Die Gewerkschaft will die Nulllohnrunde nicht akzeptieren.
Mehr Außenpolitik
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
Demokratie in Bedrängnis: Wer findet 2026 Ausweg?
„Verrückte Psychos“
Trump-Vize wehrt sich gegen Gerüchte um Ehekrise
Umstrittenes Dekret
US-Geburtsrecht wird Fall für Obersten Gerichtshof
Sängerin wehrt sich
USA nutzen Popstar Carpenter für Migranten-Video
Heute gewählt
Ein Bürgermeister mit „Ablaufdatum“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf