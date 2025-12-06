Trump-Vize wehrt sich gegen Gerüchte um Ehekrise

US-Vizepräsident JD Vance hat sich Gerüchten über eine Ehekrise mit seiner Frau Usha Vance entgegengestellt. Die Second Lady war zuletzt bei öffentlichen Auftritten ohne Ehering gesichtet worden ...
„Unsere Ehe ist so stark wie eh und je“, sagte er dem US-Sender NBC News in einem Interview. Natürlich bringe seine Rolle als Vizepräsident Veränderungen mit sich, die für die Familie schwierig seien. „Ich werde nicht so tun, als wäre das nicht so. Aber es ist das Opfer, für das wir uns entschieden haben“, sagte Vance.
Nach öffentlichen Auftritten der Second Lady ohne ihren Ehering waren in den vergangenen Wochen Gerüchte über Eheprobleme hochgekocht. „Wir haben tatsächlich ein bisschen Spaß daran“, sagte Vance dem Sender.
„Verrückte Psychos“ in sozialen Medien
Einige Tage vor dem Interview sei das Paar auf dem Weg zum Weißen Haus gewesen, als seine Frau festgestellt habe, dass sie ihren Ehering nach dem Duschen erneut vergessen habe. „Wenn ich nicht zurückgehe und ihn hole, wird ein verrückter Psycho das in den sozialen Medien kommentieren“, habe sie gesagt. „Soll er doch“, habe der Vizepräsident entgegnet.
Usha Vance wurde als Kind indischer Eltern in den USA geboren. Ihren zukünftigen Ehemann traf sie an der Elite-Universität Yale, wo beide Jus studierten. Das Paar heiratete 2014 und hat drei Kinder.
Zuletzt sorgte auch eine öffentliche und sehr innige Umarmung zwischen ihrem Mann und der Witwe von Charlie Kirk für großes Aufsehen. Dabei strich Erika Kirk dem US-Vizepräsidenten durch das Haar und beteuerte zuletzt, dass die Szene „missinterpretiert“ worden sei. Das sei eben ihre Art.
Die Frau des erschossenen rechten US-Aktivisten hatte jüngst eine Unterstützung ihrer konservativen Jugendorganisation Turning Point für eine Präsidentschaftskandidatur von Vance bekundet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.