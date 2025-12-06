Trump-Vize wehrt sich gegen Gerüchte um Ehekrise

„Unsere Ehe ist so stark wie eh und je“, sagte er dem US-Sender NBC News in einem Interview. Natürlich bringe seine Rolle als Vizepräsident Veränderungen mit sich, die für die Familie schwierig seien. „Ich werde nicht so tun, als wäre das nicht so. Aber es ist das Opfer, für das wir uns entschieden haben“, sagte Vance.